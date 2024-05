Wetter auf Mallorca: Es wird ein wenig kälter, doch regnet es auch?

Das frühsommerliche Wetter auf Mallorca legt eine kleine Pause ein. In den kommenden Tagen soll es ein wenig kühler werden. Keine Sorge: Das nächste Hoch mit 30 Grad ist schon in Sicht. Ein wenig fraglich ist noch, ob und wie viel es nun regnen wird.

Vor ein paar Tagen sah es auf der Wetterkarte des spanischen Wetterdienstes Aemet noch so aus, als wenn das Wochenende ins Wasser fällt. Mittlerweile ist die Prognose deutlich freundlicher. Am Donnerstag tauchen nur morgens und abends ein paar Wolkenfetzen auf. Ansonsten scheint die Sonne kräftig. Die Temperaturen sind noch einmal hoch und erreichen in der Inselmitte die 30-Grad-Marke. An den Küsten werden es 25 (Andratx) bis 28 Grad (Sóller). Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen zwischen 20 und 22 Grad.

Die Sonne geht um 21.11 Uhr unter und die Nächte werden immer wärmer: Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 15 bis 18 Grad. Um 6.22 Uhr ist am Freitag Sonnenaufgang. Der wird jedoch wohl hinter grauen Wolken versteckt sein. Besonders im Norden dürfte es am Morgen regnen. Gewitter ist möglich. Auch Palma könnte ein paar Tropfen abbekommen. Es droht die "Operation Wolke", wenn die Strandurlauber in die Stadt fahren, anstatt sich am Strand zu aalen. Das hat in der Regel ein Verkehrschaos zur Folge.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Besser wäre es wohl, einfach auszuschlafen. Schon ab Mittag kommt die Sonne raus und vertreibt die Wolken. Die Temperaturen sinken allerdings spürbar. Die Höchstwerte betragen dann nur noch 23 (Sa Pobla) bis 27 Grad (Llucmajor). Am Wochenende bleiben die Temperaturen erst einmal konstant. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt, ein paar Tropfen können aber nicht ausgeschlossen werden. Wobei auf der Wetterkarte kein Regen eingezeichnet ist. Tendenziell ist es am Samstag etwas bewölkter als am Sonntag. Zum Start der neuen Woche steigen die Temperaturen dann wieder auf 30 Grad.