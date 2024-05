Angriff am Strand von Illetes: Betrunkene Briten gehen auf Polizei und Bar-Mitarbeiter los

Großeinsatz am Strand von Illetes auf Mallorca: Am Mittwochabend (29.5.) ist es im Balneario Illetas, einem Beach Club am Strand von Illetes, zu einer Massenschlägerei gekommen. Entsprechende MZ-Informationen bestätigte am Morgen ein Sprecher der Gemeinde Calvià.

In einer eilig herausgegebenen Pressemitteilung heißt es, dass die Polizei acht etwa 30-jährige Briten festgenommen hat. Ein Kellner des Lokals wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste wegen eines Schlags auf den Kopf behandelt werden. Auch zwei Polizeibeamte begaben sich zur Beobachtung zu einem Arzt.

Zu der Schlägerei kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr. Eine Gruppe von Engländern feierte im Balneario Illetas einen Junggesellenabschied. Ein Kellner ermahnte die Gruppe zur Ordnung, nachdem einige der Briten Bierdosen und anderen Müll ins Meer geworfen und Badegäste gestört hatten. Die Gruppe, die offensichtlich deutlich zu viel getrunken hatte, antwortete äußerst aggressiv auf die Zurechtweisung.

Auch das Personal attackiert

Die Briten attackierten die Mitarbeiter des Lokals und legten sich mit den eintreffenden Polizeikräften an. Als erste waren Mitglieder der Guardia Civil vor Ort, die zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst waren. Insgesamt rückten sechs Fahrzeuge der Ortspolizei Calvià und ein weiteres Fahrzeug der Guardia Civil an. Die Briten versuchten zu entkommen. Die Einsatzkräfte konnten sich nicht erinnern, jemals zuvor Menschen festgenommen zu haben, die sich derart aggressiv verhielten.

Die acht Festgenommenen verbrachten die Nacht in der Zelle der Ortspolizei von Calvià. Drei der Briten wurden der Guardia Civil überstellt, die anderen fünf sollen im Tagesverlauf übergeben werden. Bisher liegen sieben Anzeigen gegen die Gruppe von Badegästen und Kunden des Lokals vor.