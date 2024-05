"Rising Sun" und "Golden Odyssey": Zwei Giga-Yachten ankern vor der Küste von Mallorca

Die Superyacht "Rising Sun" des US-amerikanischen Musik- und Filmproduzenten David Geffen liegt wieder vor Mallorcas Küste. Das Schiff mit einer Länge von 138 Metern kam am Dienstag (28.5.) aus Barcelona nach Mallorca und ankerte vor Port d'Andratx. Aufgrund ihrer beeindruckenden Ausmaße zog die "Rising Sun" die Aufmerksamkeit vieler Segler auf sich. Gebaut von der renommierten deutschen Werft Lürssen im Jahr 2005, war sie damals die sechstgrößte Privatyacht der Welt. Heute liegt sie nur noch auf dem zwölften Platz.

Luxuriöse Ausstattung

Die "Rising Sun" gehörte zunächst dem Oracle-CEO Larry Ellison. 2010 erwarb David Geffen die Yacht. Sie bietet auf fünf Decks mit rund 8.000 Quadratmeter Wohnfläche Platz für 18 Passagiere in 9 Kabinen und für bis zu 45 Besatzungsmitglieder. An Bord der "Rising Sun" gibt es neben einem Basketballfeld auch eine Bodega und ein Privatkino. Sie fährt unter der Flagge der karibischen Steueroase Cayman Islands.

Rising Sun1 / CARLOMAR

Beliebt bei den Obamas, Jeff Bezos und Oprah Winfrey

Die Yacht ist besonders bei der US-Elite beliebt. Geffen hatte unter anderem schon den Schauspieler Tom Hanks, Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle sowie die TV-Größe Oprah Winfrey zu Besuch an Bord. Auch Amazon-Chef Jeff Bezos soll schon einige Tage an Bord der Yacht verbracht haben. Es ist nicht das erste Mal, dass das gigantische Schiff zu Gast vor der Küste Mallorcas ist. So wurde es unter anderem in den Jahren 2015, 2018, 2019 und 2022 gesichtet. 2013 und 2014 war die Yacht ebenfalls vor der Insel unterwegs, damals waren Bruce Springsteen und seine Frau an Bord und erkundeten von dort aus die Schönheit von Mallorca.

Die Superyacht "Rising Sun" liegt wieder vor der Küste Mallorcas / CARLOMAR

Wer ist Besitzer David Geffen?

David Geffen ist ein US-amerikanischer Musik- und Filmproduzent. Ab den 70er-Jahren machte er ein Vermögen mit verschiedenen Plattenfirmen. Zu den Künstlern, die er unter Vertrag nahm, gehören unter anderem Bob Dylan, Donna Summer, Tom Waits, Nirvana, Guns & Roses sowie John Lennon. Ab den 80er-Jahren produzierte er auch Filme, unter anderem "Beetlejuice". In den 90er-Jahren gründete er gemeinsam mit Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg das erfolgreiche Filmstudio DreamWorks. Geffen gilt als Philanthrop mit einer gewaltigen Kunstsammlung und ist als großzügiger Spender für die Demokraten in den USA bekannt.

Auch die Golden Odyssey ankert vor Mallorca

Auch die Giga-Yacht "Golden Odyssey" hat am Mittwoch (29.5.) vor der Küste Andratxs angeankert, nachdem sie vorher an der Westküste Mallorcas entlang gesegelt war. Bereits im letzten Jahr war das Schiff dort zu sehen. Die 124 Meter lange Yacht bietet an Bord allen erdenklichen Luxus und hat einen Wert von rund 140 Millionen Euro.

Die Golden Odyssey. / CARLOMAR

Eine der größten Yachten der Welt

Die "Golden Odyssey" zählt zu den größten und opulentesten Privatyachten der Welt. 2015 wurde sie vom saudischen Prinzen Khaled bin Sultan al Saud, genau wie die "Rising Sun", bei der deutschen Werft Lürssen in Auftrag gegeben. Aufgrund von Verschuldung eines Unternehmens, über das der saudische Prinz die Yacht besaß, musste sie jedoch in Malta versteigert werden. Derzeit ist die "Golden Odyssey" laut der Website Superyachtfan in Besitz eines chinesischen Milliardärs.

Die Yacht bietet allen erdenklichen Luxus

Die Giga-Yacht bietet Platz für insgesamt 36 Gäste und 76 Besatzungsmitglieder. Auf dem Schiff gibt es einen Wellnessbereich mit Dampfbad sowie einen großen Swimmingpool, einen Friseur- und Schönheitssalon sowie ein medizinisches Zentrum mit allen notwendigen Geräten. Die jährlichen Wartungskosten der Yacht berufen sich auf rund 15 Millionen Euro.