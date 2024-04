Frühling auf der Baleareninsel Mallorca präsentiert sich in dieser Woche in Esporles als eine Mischung aus klarem Himmel und frischen Frühlingsregen. Wir begleiten Sie durch die täglichen Wetterumschwünge, die uns der April noch so bringt.

Heutiger Wetterausblick für Esporles (21.4.2024) Am heutigen Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite. Der klare Himmel über Esporles lädt zu verschiedensten Outdoor-Aktivitäten ein. Bei einer angenehmen Temperatur von 15°C können Sie das frühlingserwachte Mallorca in vollen Zügen genießen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h weht durch die Straßen und lässt das Meer sanft rauschen.

Erwartete Wetterentwicklung in der kommenden Woche

Die Prognose für die kommende Woche verspricht ein Spektakel aus Licht und Tropfen. Bereits am Montag (22.4.2024) kündigen sich erste Regenschauer an. Bei einer mäßig kühlen Temperatur von 9°C wird der Tag von leichten Regenfällen begleitet, während die Sonne schon um 05:01 Uhr aufgeht und um 18:34 Uhr wieder untergeht.

Der Dienstag (23.4.2024) und Mittwoch (24.4.2024) folgen einem ähnlichen Muster mit leichten Niederschlägen und Temperaturen zwischen 8°C und 12°C. Die Regentropfen werden von einer leichten Brise begleitet, die das typische Inselklima unterstreicht.

Ab Donnerstag (25.4.2024) legt sich der Regen zwar, doch der Himmel bleibt mit dichten Wolken überzogen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14°C an und versprechen einen übergang zu wärmeren Tagen.

Die Tage Freitag (26.4.2024) und Samstag (27.4.2024) bringen uns weiterhin frühlingshafte Regenschauer bei Temperaturen um die 13°C.

Den Abschluss der Woche macht der Sonntag (28.4.2024), an dem wir uns über eine Steigerung der Temperatur freuen dürfen. Bei leichtem Regen und 17°C lässt es sich auf der Insel Mallorca leben.

Wochenendausblick für Esporles: Regenschirme bereithalten Das Wochenende in EsporlesEsporles wird von wechselhaftem Wetter dominiert. Den Regenschirm sollten Sie also stets zur Hand haben. Doch trotz des unbeständigen Wetters bietet die Insel unzählige Möglichkeiten, um den Frühling zu genießen - sei es bei einem Spaziergang durch die Altstadt oder bei einem Café con Leche in einem der zahlreichen Straßencafés.

