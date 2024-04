Wer in den nächsten Tagen einen Urlaub oder Ausflug in der malerischen Gemeinde Selva auf Mallorca plant, sollte die Regenjacke nicht vergessen. Die Wetterprognose für Selva kündigt eine gemischte Woche an, mit Temperaturen, die bis zu 20°C erreichen, begleitet von einigen Regenschauern und wechselhafter Bewölkung.

Wetterüberblick für Selva: Regnerischer Start in die Woche

Der 23. April 2024 beginnt in Selva mit leichtem Regen und einer Temperatur von 8°C. Während des Tages bleibt das Klima mild und die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 85%. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, während der Luftdruck bei 1017 hPa stabil bleibt.

Auflockerungen am Himmel über Selva: 24. April 2024

Am 24. April lockert die Wolkendecke etwas auf und es zeigen sich vereinzelte Wolken. Die Temperaturen steigen auf angenehme 14°C, und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf 52%. Perfekte Bedingungen, um die Natur Selvas zu genießen.

Wärmere Tage voraus: Höchstwerte erreichen 20°C

Die Wetterlage verbessert sich weiterhin bis zum 25. April, mit Höchstwerten von 19°C unter aufgebrochenen Wolken. Der folgende Tag, 26. April, wird ähnlich warm mit 20°C, obwohl gelegentlich leichter Regen die Straßen von Selva benetzen wird.

Regnerische Aussichten: 27. bis 30. April

Gegen Ende der Woche, speziell ab dem 27. April, hält sich das Wetter mit 20°C stabil, aber es ist mit weiteren leichten Regenschauern zu rechnen. Auch der 28. April und die darauf folgenden Tage bleiben mit 19°C bzw. 16°C vergleichsweise mild, allerdings ist mehr Niederschlag in Form von mäßigem bis starkem Regen zu erwarten. Die Temperatur sinkt bis zum 30. April auf kühlere 12°C.

Sonnenaufgang und -untergang: Tageslichtzeiten für Selva

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher Selvas täglich zwischen 4:49 Uhr und 4:58 Uhr und verabschiedet sich am Abend zwischen 18:34 Uhr und 18:41 Uhr, was ausgiebige Möglichkeiten für Aktivitäten im Tageslicht bietet.

Die Wettervorhersage für Selva auf Mallorca sieht gemischte Bedingungen vor, mit wechselndem Regen, Wolkenbildungen und Temperaturen bis zu 20°C. Ideal, um sich auf wechselnde Bedingungen während Ihres Aufenthalts vorzubereiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:57:55. +++