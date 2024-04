Die Wettervorhersage für Sant Joan verspricht eine Woche mit gemischten meteorologischen Bedingungen. Im Folgenden erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das Wetter in Sant Joan für die letzte Aprilwoche 2024, einschließlich Temperaturen, Niederschlag und Windverhältnissen.

Wettertrend Sant Joan: Niederschlag und Aufheiterungen

Am Dienstag, dem 23. April, startet die Woche mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 13 °C. Mit einem Wind von nur 7 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 22 % wird das Wetter als mild und angenehm empfunden, abgesehen von den gelegentlichen Regenschauern. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:41 Uhr.

Der Mittwoch hingegen verheißt klares Wetter mit einem strahlend blauen Himmel und einer moderaten Temperaturentwicklung bis zu 14 °C. Mit einem leichten Wind von nur 4 km/h und einer geringfügig erhöhten Luftfeuchtigkeit von 29 %, verspricht der Tag ideale Bedingungen, um die Insel zu genießen.

Wetter Mitte der Woche: Wechselhafte Bedingungen

Am Donnerstag, den 25. April, ziehen dichte Wolkenfelder auf, die das Wetter in Sant Joan mit einer Höchsttemperatur von 12 °C deutlich trüber gestalten. Der Tag ist von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 63 % geprägt, die in Kombination mit dem leichten Wind und einem Luftdruck von 1010 hPa für eine schwüle Atmosphäre sorgt.

Freitag und Samstag bleiben weiterhin vom Regen beeinflusst, wobei die Temperaturen am Freitag auf 18 °C steigen. Trotz des leichten Regens an beiden Tagen, herrscht mit Windgeschwindigkeiten von rund 5 km/h und Luftfeuchtigkeitswerten um die 45 % ein relativ mildes Klima.

Ende April in Sant Joan: Ein Ausblick auf das Wetter

Die letzten Tage des Monats April zeigen sich in Sant Joan wechselhaft. Am Sonntag, den 29. April, ist mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 16 °C zu rechnen. Zum Start in den Montag, den 30. April, klart das Wetter auf, und es ist lediglich mit vereinzelten Wolken zu rechnen. Mit 20 °C erreichen wir den wärmsten Tag der Woche, der sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten anbietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die letzte Aprilwoche in Sant Joan von einem Mix aus Sonne und Regen, sowie von angenehmen bis milden Temperaturen geprägt sein wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:53:02. +++