Der Frühling zeigt sich in Campos von seiner besten Seite. Mit viel Sonnenschein und sommerlich anmutenden Temperaturen lockt das Wetter Einheimische wie Besucher ins Freie. Die kommende Woche bietet die idealen Bedingungen, um die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Strahlend sonnig: Wetterprognose für den 22. April 2024

Heute verwöhnt uns das Wetter mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 27°C. Nur eine leichte Brise mit 4 km/h sorgt für eine angenehme Frische, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, während der Luftdruck auf 1016 hPa gemessen wird. Der Sonnenaufgang wird um 09:00 Uhr erwartet und die Abenddämmerung setzt um 20:27 Uhr ein.

Wetterumschwung: Regen bei 29°C am 23. April 2024

Mit einem leichten Regen, der aber dem Sonnenschein keinen Abbruch tut, können wir am Dienstag unsere Pläne im Freien fortsetzen. Bei einer gemäßigten Windgeschwindigkeit von ebenfalls 4 km/h und ähnlichen Luftfeuchtigkeitswerten von 65% steht einem angenehmen Tag nichts im Wege.

Beständige Schönwetterlage bis zum Wochenende

Die Tage Mittwoch bis Freitag beschenken uns weiterhin mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich um die 29°C bewegen. Die Winde bleiben moderat, und die Luftfeuchtigkeit nimmt tendenziell ab – perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder eine Radtour entlang der malerischen Landschaften von Campos.

Ausblick aufs Wochenende: Sommerfeeling Ende April

Zum Ende der Woche hin klettern die Temperaturen auf bis zu 31°C am Samstag und erreichen am Sonntag sogar 33°C. Die Himmelsbedeckung bleibt gering, was uns viel Sonnenschein beschert und das Barometer zeigt einen leichten Druckabfall, was jedoch keinerlei Anlass zur Sorge bietet.

Wir wünschen Ihnen eine fantastische Woche in Campos, genießen Sie das herrliche Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:30:40. +++