Nach der richterlichen Entscheidung, dass die negativ getesten Schüler der Abireisen nicht im Corona-Hotel auf Mallorca festgehalten werden dürfen, haben die ersten Schüler das Hotel Palma Bellver bereits am Mittwochabend (30.6.) verlassen. Einige fuhren per Taxi in Richtung Flughafen Palma ab.

Andere sollen am Donnerstagvormittag (1.7.) eine Fähre besteigen, die sie nach Valencia bringen soll. Die Balearen-Regierung vereinbarte mit der Reederei Baleària eine Transportmöglichkeit, bei der die Jugendlichen von anderen Passagieren isoliert werden. In einer Pressekonferenz am Mittwochabend bat die Präsidentschaftsministerin der Balearen-Regierung Mercedes Garrido die Jugendlichen eindringlich darum, sich nicht mit anderen zu mischen.

Die Balearen-Regierung bot den 181 Abiturienten, die höchstwahrscheinlich mit anderen positiv getesteten gefeiert hatten, aber deren erster Test negativ ausgefallen war, zwei Alternativen an: Entweder freiwillig im Quarantäne-Hotel eine zehntägige Quarantäne einzuhalten oder mit dem Schiff aufs Festland zurückzukehren. Die Fähre wird sie in Valencia absetzen. Dort sollten dann die jeweiligen Heimatregionen der Schüler für einen sicheren Weitertransport sorgen.

Mehrere Schüler ignorierten diese beiden Alternativen und verließen das Hotel bereits am Mittwochabend in Richtung Flughafen. Augenzeugen berichten von Taxifahrern, die sich geweigert haben sollen, eine Schülergruppe zu transportieren. /tg