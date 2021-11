2022 soll auf Mallorca zum ersten Mal ein Limit für Kreuzfahrtschiffe gelten. Dann sollen nicht mehr so viele Schiffe im Hafen von Palma festmachen können, wie es rein technisch und aus Platzgründen möglich wäre. Befürworter einer Limitierung sind vor allem die Balearen-Regierung und die Stadtverwaltung von Palma. Derzeit sitzen beide Institutionen gemeinsam mit der Hafenbehörde sowie dem internationalen Kreuzfahrtverband CLIA am Verhandlungstisch, um sich auf eine Höchstanzahl an Schiffen zu einigen.

Die Vertreter von Landesregierung und Stadtverwaltung wollen bis kurz vor Weihnachten eine Einigung erzielt haben. Das wäre auch höchste Zeit, denn gelingt sie nicht, könnten die Reedereien in Absprache mit der Hafenbehörde ab dem 1. Januar 2022 die Anläufe ohne jegliche Einschränkungen planen. Damit sind sie ohnehin in diesem Jahr spät dran. Üblicherweise werden die Liegeplätze für die Kreuzfahrtschiffe bereits viele Monate zuvor vergeben. So scheiterte ein erster Vorstoß einer Regulierung im Jahr 2019 daran, dass damals die Anläufe für 2020 und 2021 bereits festgezurrt waren. Dann kam allerdings die Pandemie und verhinderte vor allem 2020 über weite Strecken des Jahres das Anlegen der Schiffe.

Die Voraussetzungen für ein Limit sind inzwischen allerdings deutlich besser als noch 2019, denn mit Francesc Antich hat ein ehemaliger sozialistischer Ministerpräsident der Balearen derzeit den Posten des Direktors der Hafenbehörde inne. Er hat sich in der Vergangenheit bereit erklärt, gemeinsam mit den ebenfalls sozialistisch geführten politischen Institutionen auf Mallorca eine Lösung für eine Obergrenze auszuarbeiten. Antich nahm bislang keine weiteren Reservierungen für neue Anläufe an, um diese Lösung abzuwarten.

Wie der balearische Regionalsender IB3 berichtete, plant die Branche 528 Anläufe von Kreuzfartschiffen für das Jahr 2022. Das wären 139 Prozent mehr als im zu Ende gehenden 2021, allerdings 12 Prozent weniger als im Vor-Pandemie-Jahr 2019. Kreuzfahrtschiffe stehen in Teilen der Bevölkerung auf Mallorca schon seit längerem in der Kritik - Lärm und Abgase der Schiffe belasten vor allem die Anwohner in den Hafenvierteln. Auch kritisieren viele Menschen auf der Insel die Überfüllung speziell der Altstadt von Palma, wenn im Hafen fünf oder sechs Schiffe gleichzeitig festmachen und zahlreiche geführte Gruppen durch die Stadt laufen. /jk