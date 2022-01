Mallorca und die Balearen sind der Spitzenreiter bei der Wiederbelebung des Tourismus. Laut dem nationalen Statistikinstitut INE wurden in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres auf den Balearen 6,2 Millionen ausländische Touristen gezählt. Das entspricht einem Anstieg von 265,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Die Urlauber gaben bis November auf den Inseln rund 7,1 Milliarden Euro aus.

In ganz Spanien wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 28,2 Millionen ausländische Touristen gezählt. Das sind 9,9 Millionen mehr als ein Jahr zuvor, während die Ausgaben laut INE um 63,8 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro stiegen.

Gute Zahlen im November

Nach Angaben des INE besuchten im vergangenen November 148.000 Touristen die Balearen. Der deutsche Tourismus war mit 76.747 Besuchern im November das wichtigste Herkunftsland, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 15.072 Besuchern.

Spanienweit kamen in dem Monat 3,3 Millionen ausländische Touristen und gaben 3.7 Milliarden Euro aus, davon 163 Millionen Euro auf den Balearen. Laut dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus hat Spanien im November 72 Prozent der internationalen Touristen des Jahres 2019 zurückgewonnen.

Vertrauen in Spanien als Reiseland

Laut der spanischen Tourismusministerin Reyes Maroto bestätigen die Zahlen, "dass die Erholung des internationalen Tourismus im November trotz der Zunahme von Ansteckungen in unseren wichtigsten europäischen Märkten fortgeschritten ist."

Das Vertrauen in Reisen nach Spanien sei aufgrund der hohen Impfquoten des Landes groß, so Maroto. Was die Gesamtzahl der internationalen Touristen im vierten Quartal 2021 betreffe, erwarte man zwischen 10,2 und 10,6 Millionen Urlauber, was zwischen 62 und 64 Prozent der Ankünfte im gleichen Zeitraum 2019 entspreche. /pss