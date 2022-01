Palma de Mallorca bekommt ein futuristisch aussehendes Designhotel. Wie die Hotelkette HM am Dienstag (18.1.) auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid bekannt gab, soll das Vier-Sterne-Haus im Nordwesten der Innenstadt noch in diesem Frühjahr eröffnen. Das HM Palma Blanc soll in seinen 118 Zimmern bereits über die höhenverstellbare Betten verfügen, die laut dem neuen Tourismusgesetz der Balearen für Hotels verpflichtend sein werden.

Das neue Stadthotel im Carrer Ramón i Cajal trage "das Siegel des mediterranen Designs und der zeitgenössischen Kunst" und sei "mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit" gebaut worden, so HM Hotels in einer Pressemitteilung. Darin betont die Hotelkette auch "die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, die Wiederverwendung von Grauwasser aus Duschen und Toiletten für die Nutzung von Zisternen oder die Erzeugung von Photovoltaik-Energie durch Sonnenkollektoren". Bis Ende der 1980er-Jahre beherbergte das Gebäude in Palma eine Mechaniker- und Reifenwerkstatt der Firma Firestone. Nachdem der Betrieb geschlossen wurde, war das Gebäude jahrelang ungenutzt und verrottete. /pss