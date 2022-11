Eine schottische Urlauberin hat sich gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail" über einen Horror-Flug auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ausgelassen. "Es war fast schon wie ein Krieg im Flieger", so die Schottin. Eine Gruppe junger Passagiere machte Party an Bord. "Die haben alle anderen angeschrien und herumgeschubst. Ich hatte Angst, auf Toilette zu gehen." Am meisten ärgert sich die 55-Jährige jedoch über das Verhalten der Fluglinie Ryanair.

Der betreffende Flug startete am 25. September in Edinburgh. "Ich fliege seit 16 Jahren regelmäßig nach Ibiza und habe schon einige Partys im Flieger erlebt. So schlimm war es aber noch nie", sagt die Urlauberin. Vom Start weg hätten etwa 70 Personen während des dreistündigen Flugs durchgefeiert. In einem Video ist zu sehen, wie die jungen Leute mit einem Lautsprecher Musik abspielen und dazu tanzen. Eine Wodka-Flasche geht herum.

"Die Lage war außer Kontrolle. Die Betrunkenen haben sich ihre T-Shirts ausgezogen und gegen die Wände des Fliegers geschlagen", sagt die 55-Jährige. Wenn sich ein anderer Passagier aufregte, wurde er maß geregelt. So erging es ihrem Mann, dem einer der Feiernden gegen die Hand schlug und den Mittelfinger zeigte.

Die Landung war gefährdet

Eine junge Frau musste angeblich laut werden, da sie belästigt wurde. "Die Flugbegleiter haben den Betrunkenen lediglich mehr Alkohol angeboten. So wurden sie noch besoffener", sagt die Schottin. Das Chaos war bei der Landung perfekt. "Draußen tobte ein Sturm. Das war schon schlimm genug. Die Flugbegleiterin schrie ins Mikro, dass wir nicht landen können, ehe nicht alle Passagiere sitzen. Die Betrunkenen machten aber weiter Party im Gang."

Nach der Landung genehmigte sich das Paar auf den Schreck erstmal einen Drink. "Die Polizei kam nicht, um die Trunkenbolde festzunehmen", so die Schottin, die bei Ryanair Beschwerde einlegte. Am Samstag (26.11.) erhielt sie eine computergenerierte Standardantwort. "Die Airline zeigte keine Reue und es klang auch nicht so, als ob sie künftig derartige Desaster unterbinden wollen." Gegenüber der "Daily Mail" bezog Ryanair Stellung. Eine Gruppe Passagiere habe während des Flugs gestört, die Flugbegleiter hätten dies aber mit Durchsagen unterbunden. Das Flugzeug sei sicher gelandet. /rp