Die Saison der spanischen Partyurlauber auf Mallorca hat begonnen. Rund 1.400 Abiturienten sind am Wochenende auf der Insel angekommen. Fotos, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten eine Party mit DJ an Bord einer Fähre, die von Valencia in Richtung Insel fuhr.

Doch das befürchtete Chaos an der Playa de Palma blieb erst einmal aus. Anwohnerverbände erklärten am Sonntag (11.6.), die Polizei habe eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und verhindert, dass es in der ersten Nacht zu Massenbesäufnissen und Lärm auf der Straße kam.

Nächtliche Einlasskontrollen am Strand

Die Gemeinde Llucmajor hatte Mitte Mai angekündigt, in der Zeit der Abifahrten nächtliche Einlasskontrollen am Strand durchzuführen und unter anderem Taschen auf Glasflaschen und Waffen zu untersuchen. Die Information, dass die Ordnungshüter in diesem Jahr alles andere als lax mit der Einhaltung der Nachtruhe umgehen wollen, scheint bei den Schülern angekommen zu sein. "Ich traue mich nicht, an den Strand zu gehen. Ich will keine Strafe kassieren", erklärte ein junger Urlauber.

Neben der Polizei spielten auch die Reiseveranstalter eine entscheidende Rolle, erklärten Anwohnerverbände. So müsse jeder Schüler ein Dokument unterschreiben, in dem aufgelistet ist, welche Verhaltensweisen erlaubt und welche verboten sind. Die Anwohner von Arenal hoffen nun, dass der Monat nach den ersten positiven Erfahrungen auch weiter so verläuft. Es wird damit gerechnet, dass insgesamt 22.000 Schüler auf die Insel kommen werden.

Reisen für unter 500 Euro

Die Reisen dauern in der Regel fünf Nächte und sind für knapp 500 Euro zu haben. Inklusive sind die Hin- und Rückreise, das Hotel sowie die Eintrittskarten zu einem Musikfestival. Die jungen Leute sind in der Regel an der Playa de Palma und in Magaluf untergebracht.

Die spanischen Partyurlauber sorgen schon seit Jahren für Ärger in Arenal. Im ersten Jahr nach der Corona-Pandemie kam es im Juni 2022 zu Konflikten. Teilweise veranstalteten Hunderte junge Leute nächtliche Gruppenbesäufnisse. Diese fanden nicht nur am Strand statt, sondern unter anderem auch auf dem Aqualand-Parkplatz. /pss