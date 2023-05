Das Schuljahr geht in Spanien dem Ende entgegen und damit stehen die Abifahrten nach Mallorca bevor, die mit Lärm und Alkoholexzessen einhergehen. Die Ortspolizei in Llucmajor will nun präventiv gegen die Exzesse vorgehen. So plant die Gemeinde, zu der der östliche Abschnitt der Playa de Palma gehört, nächtliche Einlasskontrollen für den Strand. Das berichtet der Regionalsender "IB3".

Demnach soll der Strandabschnitt abgesperrt werden, es soll nur einen einzigen Eingang geben, an dem Taschenkontrollen durchgeführt werden. Glasflaschen und Gegenstände, die als Waffe eingesetzt werden können, werden einkassiert. Zudem soll der illegale Straßenverkauf strenger verfolgt werden. Auch vor Ferienhäusern wollen die Beamten Präsenz zeigen, um zu verhindern, dass laute Partys die Anwohner um den Schlaf bringen. Laut "IB3" ist die Dauer der verschärften Kontrollen auf den 9. Juni bis zum 7. Juli begrenzt. Die Beamten werden sowohl in Uniform als auch in Zivil unterwegs sein.

Abifahrten schon seit Jahren ein Problem

Die spanischen Partyurlauber sorgen schon seit Jahren für Ärger in Arenal. Im ersten Jahr nach der Corona-Pandemie kam es im Juni 2022 zu Konflikten. Teilweise veranstalteten Hunderte junge Leute nächtliche Gruppenbesäufnisse. Diese fanden nicht nur am Strand statt, sondern unter anderem auch am Aqualand-Parkplatz.

Die Partei Llibertat Llucmajor kritisierte damals in einer Pressemitteilung: "Die Nachbarn bekommen diesen Tourismus zu spüren. Sie werden durch den Lärm geweckt, der oft durch das Zertrümmern von Gegenständen oder durch Schreie verursacht wird. Die Anwohner haben wegen der vielen Minderjährigen, die mitten in der Nacht auf der Straße Alkohol trinken, Angst. Jeder Nachbar, der ein Auto in s'Arenal geparkt hat, muss damit rechnen, die Spiegel am nächsten Tag zerbrochen vorzufinden."

Neben der Ortspolizei ist auch die Guardia Civil im Einsatz, um Exzessen Einhalt zu gebieten. /pss