Umstritten, aber erfolgreich: Mietwagenanbieter OK Mobility fährt Rekordergebnis ein

Das auf Mallorca ansässige Mietwagen-Unternehmen OK Mobility befindet sich auf Erfolgskurs: Im Jahr 2023 hat die von Othman Ktiri gegründete Firma allein mit der Sparte Autovermietung einen Umsatz von 191 Millionen Euro eingefahren – ein deutliches Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das gab das Unternehmen am Dienstag (12.3.) in einer Pressemitteilung bekannt.

Weitere 119 Millionen Euro Umsatz konnten durch den Verkauf von Autos aus der Flotte erzielt werden. Insgesamt hat das Unternehmen einen Umsatz von 310 Millionen Euro erzielt. Den Bruttogewinn taxiert OK Mobility auf 62 Millionen Euro.

Erfolgreicher Expansionskurs

Ein wesentlicher Faktor für die positiven Zahlen sei der Expansionskurs, den man im vergangenen Jahr vorangetrieben habe, heißt es weiter. Im vergangenen Jahr erschloss die Firma unter anderem die Märkte in Marokko, Frankreich, Albanien und Rumänien. 2023 war OK Mobility mit 70 Filialen in 15 Ländern vertreten. In Deutschland etwa betreibt die Firma seit 2020 drei Standorte in Frankfurt, Hamburg und München. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 850 Mitarbeiter.

Zu den weiteren Erfolgsfaktoren zählt das Unternehmen die Umwandlung der OK Mobility Group in eine Aktiengesellschaft. Dies habe es der Gruppe ermöglicht, ihre Unternehmensstruktur und ihre finanzielle Kapazität zu stärken.

Firmengründer und -chef Othman Ktiri zeigte sich zufrieden mit den erreichten Ergebnissen. Man habe im vergangenen Jahr die "Hausaufgaben gemacht", um den geplanten Wachstumskurs für 2024 anzugehen. Zielvorgabe für dieses Jahr ist ein Umsatz von 500 Millionen Euro. Zu den Plänen gehört unter anderem die Expansion in den USA, wo man seit 2022 mit einer Filiale in Miami vertreten ist. Im Laufe des Jahres sollen auch an den Flughäfen von Orlando, Tampa und Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida Mietwagen des mallorquinischen Unternehmens zur Verfügung stehen.

Immer wieder Beschwerden

OK Mobility wurde im Jahr 2004 gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen neben Spanien auch in Portugal, Italien, Deutschland, Griechenland, Malta, Kroatien, Montenegro, Serbien, den USA, Marokko, Albanien, Rumänien, Frankreich und der Türkei vertreten. Während die Firma zwar immer wieder durch wirtschaftlichen Erfolg auffällt, ist sie alles andere als unumstritten. Immer wieder berichten Kunden des Autovermieters auch auf Mallorca über fragwürdige Methoden, die das Unternehmen und dessen Mitarbeiter an den Tag legen.