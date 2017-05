Es wird jeden Tag ein Stückchen wärmer

Auf Mallorca ist der Sommer gekommen, um zu bleiben. Nach einem warmen, aber örtlich stark bewölkten Montag (22.5.) sind für die kommenden Tage stetig steigende Temperaturen und viel Sonne vorhergesagt. Am Dienstag erwartet der staatliche Wetterdienst Aemet für die Insel Höchstwerte von bis zu 29 Grad, vor allem in der Bucht von Palma. Etwas kühler soll es in den anderen Teilen der Insel bleiben, dafür soll es dort aber so gut wie keine Bewölkung geben. Auch die Nächte bleiben mild, mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Mittwoch können örtlich Werte um die 30 Grad erreicht werden. Die Sonne scheint zumeist ungestört vom blauen Himmel. Und so soll es auch in den nächsten Tagen weitergehen. Die Temperaturen steigen vor allem im Inselinneren stetig an. Die Wassertemperatur rund um Mallorca ist höher als sonst um diese Jahreszeit üblich. An manchen Stellen werden gar bereits 21 Grad erreicht. /jk