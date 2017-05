Erneute Müllberge an der Playa de Palma erzürnen Anlieger

Müll, Flaschen und Scherben am Strand. Nach einem weiteren großen Saufgelage an der Playa de Palma auf Mallorca haben die Anwohner endgültig die Nase voll: "Hier passt keiner auf, hier kontrolliert niemand, hier macht überhaupt niemand irgendetwas!", wetterte ein Anwohner gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", nachdem er den Anblick der Playa am Sonntag (28.5.) entdeckte. Die Feiernden hatten einen großen Müllberg am Strand hinterlassen.



"Wir können das nicht mehr hinnehmen, was wir hier am zu Llucmajor gehörenden Teil des Strandes seit mehreren Jahren sehen", sagte die Anwohnerin. "Hier bleibt der ganze Müll liegen, während das auf der anderen Seite des Sturzbachs verboten ist", sagt sie in Bezug auf die seit einem Jahr verschärften Kontrollen an dem zur Stadt Palma gehörenden Strandabschnitt der Playa de Palma.



In den sozialen Netzwerken lief ein Proteststurm der Entrüstung. Das Rathaus Llucmajor antwortete per Twitter: "Wir werden die Sauberkeit verbessern, sobald die im April vorläufig angenommene Verordnung endgültig in Kraft tritt."



Der als "Ballermann" bekannte Strandabschnitt Playa de Palma im Ortsteil Arenal gehört im Westen zur Stadt Palma und im Osten zur Gemeinde Llucmajor. Palma hatte im vergangenen Jahr strenge Kontrollen angekündigt und teilweise umgesetzt. Auch dieses Jahr soll die Ortspolizei Palma vor allem nachts für Ruhe und Ordnung sorgen. Llucmajor will dem Beispiel folgen. Die im April beschlossenen Benimmregeln müssen aber noch endgültig abgesegnet werden und in Kraft treten. /tg





@Terraferida @ajllucmajor así esta la playa de S'Arenal de Llucmajor este domingo. Nadie vigila, nadie controla, nadie, nadie hace nada. pic.twitter.com/q1qB8Y4dhj „ Miguelito (@Noamimalaa) 29. Mai 2017