Ungeklärte Abwässer verärgern Badegäste und Anwohner in Playa de Muro auf Mallorca

Ein trübes Rinnsal aus schmutzigen Abwässern ist am Sonntag (27.8.) am Strand Playa des Capellans an der Nordküste von Mallorca ins Meer gelaufen. Untersuchungen des Rathauses in Santa Margalida zufolge soll eine geplatztes Rohrleitung in der Kläranlage zu dem Ärgernis geführt haben. Bereits in den Tagen zuvor hatte es Beschwerden der Anwohner gegeben.

Bürgermeister Juan Monjo machte die schlechte Wartung durch die Behörden für solche Zwischenfälle zuständig: "Es handelt sich nicht um ungereinigtes sondern um schlecht gereinigtes Wasser, weil das balearische Umweltministerium die Anlage seit 15 Jahren nicht anständig wartet, weil ja angeblich eine kommen soll."

Aufgrund des schlechten Zustands der Kläranlage käme es immer wieder zu Belästigungen der Anwohner. Schon in der Woche zuvor hatten sich diese wegen des schlechten Geruchs aus den Abwasserkanälen beschwert. /tg