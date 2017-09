Tabelle: So hoch fällt die Touristensteuer auf Mallorca 2018 aus

Nachdem die balearische Landesregierung nun offiziell die Verdopplung der Touristensteuer auf Mallorca zum kommenden Jahr verkündet hat, beginnt das Rechnen: Wieviel kostet der Urlaub auf Mallorca in der Saison 2018?

Die balearische Finanzministerin Catalina Cladera hat auf der Pressekonferenz am Donnerstag (31.8.) schonmal ein bisschen vorgerechnet, unter Berücksichtigung der verschiedenen Rabatte, die gewährt werden: Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern unter 16 Jahren zahlt laut ihrem Beispiel zwischen 56 und 84 Euro für eine Woche Mallorca in der Hauptsaison. Das seien zwischen 1,4 und 2,1 Prozent der durchschnittlichen Tagesausgaben.

Nach Einschätzung der Linksregierung hat sich die Abgabe seit ihrer Einführung zur Hauptsaison 2016 nicht auf das Buchungsverhalten ausgewirkt, deswegen sei auch vor dem Hintergrund des Touristenansturms und der Folgen für die Umwelt eine Korrektur nach oben gerechtfertigt - die Einnahmen fließen zum großen Teil in Nachhaltigkeits-, zum kleinen Teil in Infrastruktur- und Innovationsprojekte.

Unterschieden wird bei der Berechnung der fälligen Touristensteuer wie auch bisher nach der Art der Unterkunft: Während in Luxushotels 4 Euro pro Person und Nacht fällig werden, ist es etwa in Wanderhütten nur 1 Euro pro Tag und Person (siehe Tabelle). Neu ist, dass Kreuzfahrtpassagiere nicht mehr außen vor bleiben, auch wenn sie sich weniger als zwölf Stunden im Hafen aufhalten. In ihrem Fall werden 2 Euro pro Tag und Person berechnet.

In der Nebensaison (November bis einschließlich April) halbiert sich die Gebühr - an diesem Zeitraum ändert sich bislang nichts. Außerdem wird auch weiterhin ab der zehnten Übernachtung ein Rabatt von 50 Prozent gewährt. Auf diese offiziell mitgeteilten Preise muss dann noch eine Mehrwertsteuer von zehn Prozent aufgeschlagen werden. Kinder bis einschließlich 15 Jahren bleiben weiterhin von der Abgabe befreit.

Hintergrund: in diese Projekte fließen die Einnahmen des ersten Jahres /ff