Steifer Nordostwind auf Mallorca, manchmal Schauer

Regenbogen am Dienstag (19.12.) auf Mallorca.

Auf Mallorca bleibt es die kommenden Tage recht kühl. Bis Donnerstag (21.12.) werden Werte von 15 Grad nicht überschritten. Nachts dümpeln die Temperaturen bei 6 Grad. Zwischendurch kann es bei böigem Nordostwind immer wieder Schauer geben, die oberhalb von 1.100 Metern als Schnee niedergehen.



Wegen des Windes und des hohen Wellengangs galt am Dienstag rund um Mallorca, Menorca und Ibiza Warnstufe Gelb. Am Mittwoch ist diese aber nur noch vor der Nordwestküste Mallorcas gültig.



Zum Weihnachtswochenende hin soll der Wind auf West drehen, was höhere Temperaturen zur Folge hat. Dann liegen die Werte zwischen 8 Grad nachts und 17 bis 18 Grad am Tag. /it