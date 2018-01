Preisschilder für Laternen gegen Vandalismus in Palma de Mallorca

Die Stadt Palma de Mallorca begegnet dem allgegenwärtigen Vandalismus mit einer kreativen Aktion. Rund um die Plaça d'Espanya verzierten Mitarbeiter Straßenlaternen, Bäume, Bänke oder Mülleimer mit fiktiven Preisschildern. 700 Euro etwa ist eine Laterne wert, 70 ein Mülleimer, 240 ein Baum und 300 eine Bank - Informationen, die die Täter zum Nachdenken bewegen sollen.

Bürgermeister Antoni Noguera (Més) reagiert damit auf die zunehmende Vandale in Palma. Allein in den vergangenen Wochen zündeten Unbekannte 20 Müllcontainer im Gesamtwert von 1.400 Euro an. Die Unbekannten beschädigen darüber hinaus besonders oft Verkehrsschilder (jedes kostet 256 Euro) und Schilder von Bushaltestellen (595 Euro).

Anwohnerverbände und der Denkmalschutzverein Arca äußerten sich positiv über die Aktion, die 5.000 Euro kostete. Sie bemängelten aber gleichzeitig den schlechten Zustand vieler Bänke oder Mülleimer. /it