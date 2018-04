Touristin gibt sich die Blöße auf dem Flughafen von Mallorca

Eine Touristin, die sich in aller Öffentlichkeit auf dem Gelände des Flughafens von Mallorca umzog, hat in den sozialen Netzwerken für Kritik und Spott gesorgt. Ein Video, das per Whatsapp zirkuliert, zeigt die Frau ohne Slip, im Hintergrund sind erboste Kommentare von Augenzeugen zu hören.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es einige Fälle von Exhibitionismus am Airport gegeben, ein Mann spazierte gar völlig nackt im Terminal umher. Auch Urlauber im Tanga oder in Borat-Badehosen werden ab und ab gesichtet. /ff