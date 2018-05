Megasport-Schließung: Palmas Bürgermeister wirft Cursach fehlenden Willen vor

Inzwischen hat sich die Stadt Palma de Mallorca in der Frage um die Schließung des zur Cursach-Gruppe Fitness-Centers Megasport zu Wort gemeldet. Bürgermeister Toni Noguera (Més) sagte am Freitag (4.5.), dass es "Cursach gewesen ist, der entschieden hat, das Fitness-Center zu schließen". Das Rathaus habe ihn lediglich auf die Bauverstöße aufmerksam gemacht und ihm mitgeteilt, dass er den Komplex, so er denn nachbessern würde, wieder öffnen könne.

Nach Angaben der Stadtverwaltung kann Megasport in rund 80 Prozent des Gebäudes den Betrieb aufrecht erhalten. "Cursach weiß, dass er die Bauten legalisieren kann, wenn er einen entsprechenden Bauantrag einreicht. Stand heute bewegt er sich außerhalb des Rechts. Und die Stadtverwaltung kann nicht so tun, als sehe sie das nicht." Cursach hatte in einer Mitteilung am Donnerstag (3.5.) behauptet, dass "das Dekret, das weite Teile des Gebäudes stilllegt, keinen Spielraum für eine Aufrechterhaltung des Betriebs lässt".

In diesem Zusammenhang sagte die Cursach-Gruppe auch den für den 13. Mai geplanten Volkslauf des Fitness-Centers ab. Man habe auch nach mehrfacher Nachfrage von der Stadtverwaltung keine Antwort bekommen, ob man die seit Jahren stattfindende Veranstaltung diesmal wieder auf die Beine stellen könne, heißt es.



Das Fitness-Center Megasport schließt am Freitagabend (4.5.) um 23 Uhr endgültig seine Pforten. Die Betreibergruppe Cursach macht dafür die Stadtverwaltung von Palma verantwortlich, die sich aufgrund von fehlenden Lizenzen gezwungen sah, Nachbesserungen einzufordern. /jk