Fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen von Palma

Rekord bei Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Palma: Am Samstag (26.9.) legten fünf Oceanliner mit insgesamt etwa 20.000 Passagieren an, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Es handelte sich um die Norwegian Epic, die Aida Perla, Mein Schiff 5, die Tui Discovery und die Saga Pearl II.

Viele Passagiere besuchten die Stadt, andere wurden zum Flughafen gebracht. Taxi- und Busfahrer hatten viel zu tun.

Erst jüngst hatten Vertreter der deutschen Umweltschutzorganisation Nabu die Feinstaubbelastung durch solche Schiffe im Hafen von Palma gemessen. Bei der Anwesenheit von nur zwei Schiffen waren 70.000 Partikel pro Kubikzentimeter gemessen worden. /it