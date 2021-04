Auch Andratx auf Mallorca bekommt bald ein erstes Boutique-Hotel

Der gerade bei Deutschen beliebte Ort Andratx im Südwesten von Mallorca bekommt ein erstes Boutique-Hotel, das Únic in der zentralen Avinguda Joan Carles I. Die Arbeiten sind abgeschlossen. "Vor einem Monat habe ich das letzte Bild aufgehängt", erklärt Innenarchitektin Laura Lerycke der MZ am Telefon.

Zimmer reservieren könne man zur Zeit aber noch nicht, weil das Rathaus Andratx die Bauarbeiten noch abnehmen muss, wie Pep Colom, einer der beiden Inhaber, der Mallorca Zeitung erklärt. "Mit der Bürokratie ist das so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich in zwei Wochen oder in zwei Monaten öffnen kann. Und so lange möchte ich lieber noch keine Buchungen aufnehmen", so Colom.

Beim Únic handelt es sich um ein ausgesprochen lokales Produkt. Hinter der Idee stehen Colom und sein Geschäftspartner Enrique Bauzà, die zusammen bereits seit 20 Jahren das Reisebüro Viatges Saulet in Andratx betreiben. Vor fünf Jahren kamen sie auf die Idee, ihr Geschäftsfeld zu erweitern und ein geeignetes Objekt im Ortskern in ein stilvolles Boutique-Hotel umbauen zu lassen. Den Umbau übernahm der ortsansässige Architekt Toni Castell. Mit dem Interieur beauftragten sie Innenausstatterin Lerycke vom Studio Project Deco Estudio aus Pollença. Die sieben Zimmer für insgesamt 16 Gäste sind individuell und nach mallorquinischem Stil ausgestaltet.

Beim Bau habe man darauf geachtet, ortsansässige Unternehmen zu beauftragen. Alte Elemente aus dem ehemaligen Wohnhaus wurden in das Interieur mit aufgenommen. Als Kunden wünschen sich die Betreiber Gäste, die nicht nur auf Sonne und Strand fixiert sind, sondern auch dass Inselinnere, die Kultur und die Natur kennen lernen wollen. /tg