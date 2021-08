Trinkgeld gab es da wohl nicht. Auf Mallorca ist es am Mittwochabend (25.8.) zu einer Messerstecherei in einem Restaurant gekommen. Ein Urlauber wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Vorfall kam es nach einem Bericht der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in einem Restaurant in der Nähe des Yachthafens von Can Picafort im Nordosten Mallorcas. Der britische Urlauber - etwa 45 Jahre alt - war mit dem Essen offenbar nicht zufrieden. Was er bestellt hatte, ist bislang noch nicht bekannt. Als die Rechnung kam, sah der Gast nicht ein, dass er zahlen soll. Schließlich habe ihm das Essen nicht geschmeckt. Es kam zu einer hitzigen Diskussion mit dem 60-jährigen Kellner.

Diese gipfelte darin, dass der Engländer ein Messer zückte und den Kellner an den Händen und Armen verletzte. Dieser wiederum stach dem Gast mindestens zwei Mal in den Bauch und ins Bein. Der Urlauber erlitt einen hohen Blutverlust und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. Die Verletzungen des Kellners werden als leicht eingestuft. Er kam ins Krankenhaus in Muro. Die Guardia Civil und die Ortspolizei befragen nun die Augenzeugen und ermitteln. /rp