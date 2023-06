Auch in der diesjährigen Saison haben viele Gastronomen auf Mallorca mit Personalmangel zu kämpfen – darunter auch Kultwirtin Hermine Reisinger. Sie sucht für ihr Traditionslokal "Bei Hermine" in Peguera derzeit noch nach einem Kellner oder einer Kellnerin, der / die vier Tage die Woche bei ihr arbeiten kann.

Was Interessierte mitbringen sollten:

Erfahrung im Bereich Kellnern oder Theke

Spaß an der Arbeit

Melden können Sie sich per WhatsApp oder Anruf (11–13 Uhr) unter der Telefonnummer 634-35 31 49.

Derzeit ist das Kultlokal täglich von 19.30 bis 2 Uhr geöffnet. Die Arbeitszeiten für den neuen Kellner / die neue Kellnerin sind von 20.30 Uhr bis 1 Uhr. Arbeitsbeginn ist ab sofort. "Es wäre gut, wenn der Interessent in der Nähe wohnen würde", so Reisinger zur MZ. Derzeit bekommt die aus der Nähe von Graz stammende Wirtin Unterstützung von drei weiteren Mitarbeiterinnen.

Live-Musik an vier Tagen pro Woche

Montags, dienstags, mittwochs und samstags gibt es Live-Musik in Reisingers Lokal. Der Eintritt ist frei. Es geht aber ein Hut herum, in den die Gäste einen Wunschbetrag werfen können. Beginn der Konzerte ist jeweils um 21.30 Uhr.

Kultlokal in Peguera

Bereits seit mehreren Jahrzehnten bewirtet die Österreicherin in dem deutsch geprägten Ort auch viele Stammgäste. Im Herbst feiert die Langzeit-Residentin 40-jähriges Jubiläum ihrer Auswanderung. Dazu organisiert sie vom 30. September bis zum 3. Oktober eine große Sause.

Über Umwege nach Mallorca

Nach Mallorca gelangte die Mittsechzigerin im Herbst 1983 eher über Umwege. „Ich bin von Österreich erst nach Deutschland und habe dort viereinhalb Jahre lang in einem Tennis-Restaurant bei Heidelberg gearbeitet. Die Eigentümer haben eine Tennisanlage in Peguera (heutige Tennisakademie Peguera) gebaut. Ich wollte die Gastro dort machen, doch am Ende hat es jemand aus deren Familie übernommen", erzählte sie der MZ einst. Mit ihrem damaligen Partner zog sie daraufhin nach Jordanien, bevor sie bei einem Österreich-Urlaub der Anruf erreichte, ob sie nicht doch nach Mallorca kommen wolle. Sie kam im Oktober 1983 – erst einmal für zwei Tage, um sich alles anzuschauen. Sofort war Reisinger begeistert von der Insel. Nach dem Kurzbesuch flog sie zurück nach Österreich, packte all ihre Sachen, und buchte für zwei Wochen später ein neues Ticket – dieses Mal nur den Hinflug.

Einmal Peguera, immer Peguera

Schnell wurde sie sesshaft in Peguera. Im März 1991 im Carrer de les Malgrats ein Lokal pachtete. Darin eröffnete sie das erste Bei Hermine. 1997 zog die Kneipe dann in ein neues, von ihr erworbenes Lokal im Carrer Eucaliptus um.

Winterpause: ab 5. November

Die letzte Wintersaison war die erste nach vielen Jahren, in der die Wirtin ihre Bar größtenteils geöffnet ließ. Erst ab dem 6. Januar legte sie eine kleine Winterpause ein. Schon im Februar eröffnete sie ihr Lokal wieder. "Die aktuelle Saison läuft sehr gut", so Reisinger. Bis zum 5. November will sie ihre Kultkneipe noch geöffnet lassen, bevor sie sich in die Winterpause verabschiedet.

Suche nach Nachfolger

Dass Hermine nach fast vier Jahrzehnten immer noch auf der Insel ist, ist auch ihrem langjährigen Partner José Saavedra zu verdanken. Schon seit über 37 Jahren gehen der Andalusier und sie gemeinsam durchs Leben. Derzeit sucht Reisinger noch nach einem Nachfolger für ihr Kultlokal. "Ich habe einige Anfragen bekommen, aber noch keinen ernsthaften Interessenten gefunden“, sagt Reisinger am Dienstag (27.6.) zur MZ. Eines ist dennoch sicher: Selbst wenn 2023 ihr letztes Jahr als Wirtin in Peguera ist: Mallorca wird sie ein Leben lang treu bleiben.