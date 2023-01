Normalerweise schließt Hermine Reisinger ihr Lokal "Bei Hermine", das in Peguera längst eine Institution ist, im November und macht es im März wieder auf. Der diesjährige Winter war der erste nach vielen Jahren, in dem die Wirtin ihr uriges Lokal größtenteils geöffnet ließ. "Es sind keine Hotels geöffnet. Es waren vor allem gute Freunde, die gekommen sind. Wir haben schöne Abende miteinander verbracht. Geschäftlich hat es sich zwar nicht für mich gelohnt, aber es hat mir andere Türen geöffnet. Ich habe neue Musiker aus Palma kennengelernt und wir haben beschlossen, dass es ab Februar einmal pro Woche eine Jamsession bei mir geben wird", erzählt Reisinger der MZ.

Ankündigung auf Facebook

Vom 6. Januar bis voraussichtlich zum zweiten Februar-Wochenende schließt die Langzeit-Residentin das "Bei Hermine". Auf Facebook bedankte sich die bekannte Wirtin zuvor noch bei allen Gästen, Musikern und ihrem Partner José Saavedra sowie ihrer Tochter Georgina Rüschoff Reisinger:

"Werde früh genug durchfunken, wann wir wieder öffnen, und freuen uns jetzt schon, wieder für Sie da sein zu dürfen. Vorab schon einmal: Eine Jamsession wird kommen, am Wochenende", schreibt sie unter anderem in der Veröffentlichung. Ein genauer Tag stehe noch nicht fest, erzählt sie der MZ, "wohl Freitag oder Samstag". Organisieren werden die Jamsessions zwei Frauen, die selbst Musikerinnen sind und die Reisinger kürzlich kennenlernen durfte. Zwei Musiker treten an jedem Jamsession-Tag sicher im Lokal auf. "Musiker, die dazukommen, können einfach mitspielen. Sie bringen hoffentlich auch ihre Freunde mit. Wir haben eine große Bühne, das wird eine tolle Sache", ist sich Reisinger sicher.

Noch mehr zu feiern

Im Februar wird Reisinger ihr Traditionslokal im Carrer Eucaliptus wohl "nur" an vier Tagen pro Woche geöffnet haben. Im Sommer werde es dann wieder andere Öffnungszeiten und dreimal pro Woche Live-Musik geben.

Erst im Oktober 2022 hatte die Mittsechzigerin mit einer dreitägigen Party das 25. Jubiläum des "Bei Hermine" am aktuellen Standort gefeiert. "Eigentlich wäre das richtige Jubiläum am 7. November", erzählte die Österreicherin damals. "Aber dann sind kaum noch Urlauber auf der Insel. Das war früher noch anders." Bei der Eröffnung des Lokals im Jahr 1997 seien noch 300 Gäste erschienen.

40 Jahre Mallorca

Im Herbst 2023 gibt es dann erneut einiges zu feiern: "Mein 40-jähriges Insel-Jubiläum", verrät die Österreicherin. Dafür setzt Reisinger noch einen drauf: "Vom 30. September bis zum 3. Oktober werde ich vier Tage lang mit meinen Gästen feiern." Es werde auf jeden Fall täglich Live-Musik geben und vielleicht auch eine Show. "Ich habe einiges vor, muss aber noch schauen, was sich so ergibt."

Nach Mallorca gekommen sei sie damals eher zufällig und über Umwege. "Ich bin von Österreich erst nach Deutschland und habe dort viereinhalb Jahre lang in einem Tennis-Restaurant bei Heidelberg gearbeitet. Die Eigentümer haben eine Tennisanlage in Peguera (heutige Tennisakademie Peguera) gebaut. Ich wollte die Gastro dort machen, doch am Ende hat es jemand aus deren Familie übernommen." Mit ihrem damaligen Partner ging sie nach Jordanien. In einem Österreich-Urlaub erreichte sie dann der Anruf, ob sie nicht doch nach Mallorca kommen wolle. "Ich buchte und blieb", erinnert sich Reisinger, die heute noch ein Foto mit Steffi Graf hat.

Nach den zwei Pandemie-Jahren kann sich Reisinger über eine gelungene Saison freuen. "Wir hatten einen tollen Sommer mit sehr vielen neuen und überraschenderweise jungen Gästen, die sich unheimlich wohl gefühlt haben."

Wer wird das Lokal übernehmen?

Wie lange sie das "Bei Hermine" noch selbst betreibt, weiß die Langzeit-Residentin aktuell noch nicht. "Ich höre von mehreren Seiten Interesse an einer Übernahme und bin verhandlungsbereit." 2023 wird erst einmal noch gefeiert.

Nach der Schließung am Donnerstag (5.1.) freut sich Reisinger, dass sie nach 39 Jahren zum zweiten Mal mit ihrem Partner, dessen Kindern und Enkelkindern sowie ihren beiden Adoptiv-Töchtern Georgina Rüschoff Reisinger und Hazara Isaka Ahmed den Umzug der Heiligen Drei Könige in Palma anschauen kann. "Sonst habe ich immer gearbeitet oder war nicht da", so Reisinger, die im Winter oft nach Granada zur Familie ihres langjährigen Partners oder zu ihrer eigenen Familie nach Österreich fliegt.

Während die 22 Jahre alte Georgina Rüschoff Reisinger fest bei Hermine Reisinger lebt, ist ihre Adoptiv-Tochter Hazara Isaka Ahmed erst seit ihrem 18. Lebensjahr wieder auf der Insel. "Sie war zuvor in Schweden, wollte aber unbedingt zu uns zurückkommen und möchte jetzt hier ein neues Leben starten."