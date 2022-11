Wir haben eine Ferienwohnung auf der Insel. Wenn wir Behörden-Post bekommen, ist die Frist bereits abgelaufen und der Brief zurückgeschickt. Es gibt mittlerweile Abbuchungen und wir wissen nicht für was. Die von Ihnen beschriebene Seite der Verkehrsbehörde für multas kann ich nicht öffnen. (Isabel O., per E-Mail)

Wäre nicht ein postlagerndes Fach (post restante) die beste Lösung für Sie? Doch auch auf den Einschreibe-Meldungen ist meist handschriftlich vermerkt, von wem das Schreiben stammt. Wenn Sie keinen Zugang zu den multas der Verkehrsbehörde haben, handelt es sich vielleicht um eine nicht bezahlte Gebühr bei der Gemeindeverwaltung.

Ab welchen Alter kann man sich gerade die vierte Corona-Impfung holen?

Welches Alter wird derzeit zur Covid-Impfung aufgerufen und wo kann ich meine Freundin aus der Ukraine zur Impfung anmelden?(Florian M., per E-Mail)

Ab dem 21. November können sich Menschen, die noch nicht 60 sind, zur vierten Impfung anmelden. Tel.: 971-21 19 999, Mo–Sa 7 bis 21 Uhr, So und Feiertag 7–21 Uhr. Bei dieser Nummer können Sie ebenfalls einen Impftermin für Ihre Freundin erfragen.

Höhlen im Winter besuchen

Welche Höhlen können auf der Insel im Winter besucht werden? (Ralf G., per E-Mail)

Ganzjährig geöffnet sind die Höhlen von Artà: (cuevasdearta.com) sowie die Cuevas del Drach (cuevasdeldrach.com). Die Cuevas dels Hams (cuevasdelshams.com) sind im Winter nur von Mittwoch bis Sonntag (10 bis 16 Uhr) geöffnet. Die Höhlen von Campanet (covesdecampanet.com) können derzeit täglich von 10 bis 14 Uhr besucht werden, letzter Einlass ist um 13 Uhr.

Mit dem E-Auto auf der VAO-Spur

Kann ich mit meinem E-Auto die VAO-Spur zum Flughafen nutzen? Auf den ORA-Parkplätzen in Santa Ponça muss ich nichts bezahlen. (Victor H., per E-Mail)

In der MZ vom 3. November 2022 ist nachzulesen, dass die VAO-Spur von emissionsfreien Fahrzeugen, also von E-Autos befahren werden kann, sogar mit nur einem Insassen.

