Endlich wieder richtiges Ostern auf Mallorca. Die rund 10.000 Mitglieder der 200 Bruderschaften ("hermandades" oder "cofradías") auf der Insel bereiten sich auf die Umzüge vor, die sie in den Tagen zwischen Freitag, 8. April und Karfreitag (15.4.) veranstalten. Bei einer Pressekonferenz am Montag (28.3.) in Palma de Mallorca betonte Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull, dass die Umzüge ein essentieller Bestandteil der Osterwoche und der mallorquinischen Kultur seien. "Es ist keine Touristenattraktion, sondern ein Ausdruck unseres Glaubens."

In den vergangenen zwei Jahren waren die Umzüge aufgrund der Pandemie ausgefallen. Auch dieses Jahr ist Corona ein Thema: Manche Umzüge weichen auf breitere Straßen aus, damit das Publikum nicht zu eng steht. Außerdem müssen die Mitglieder der Bruderschaften eine Atemmaske tragen - falls ihr traditionelles Kostüm nicht sowieso ihr Gesicht verdeckt.

Osterwoche: Umzug an Gründonnerstag in Palma ist länger als in den Vorjahren

Der große Gründonnerstagumzug (14.4.) in Palma ist aufgrund der neuen Route über breitere Straßen, die auch die Bauarbeiten an der Carrer Oms umgehen, länger als in den Vorjahren. Er startet in der Kirche La Sang neben der Misericòrdia, führt über die Rambla zur Avinguda Jaume III, dann auf den Passeig Mallorca und über die Straßen Cerdeña y Vicente Campis wieder zur Kirche La Sang.

Eröffnet wird die Semana Santa in Palma mit dem Umzug der Standarten am Freitag, 8. April. Der startet an der Kirche Sant Antoniet neben dem Olivar-Markt und endet in der Kathedrale La Seu, wo der Bischof um 19 Uhr eine Messe hält. Am Palmsonntag (10.4.) startet die Prozession zwar wie sonst auch im Carrer Sant Jaume, die großen Heiligenstandbilder (pasos) kommen aber erst an der Plaça Joan Carles I am oberen Ende des Paseo Borne dazu, weil sie die enge Straße Sant Jaume dadurch aussparen.

Die Sprecherin der Bruderschaften in Palma, Marisa Pérez, sagt, sie hätten sehr viel Lust gehabt, wieder eine Prozession zu gestalten. "Für uns heißt es, dass wir wieder öffentlich unseren Glauben zeigen können."