Seit den frühen Morgenstunden des Mittwoch (14.9.) liegt die Superyacht "Grace" auf Höhe des Stadtstrandes Can Pere Antoni vor Palma de Mallorca. Das 81 Meter lange Gefährt gehörte bis vor wenigen Jahren dem russischen Oligarchen Alexander Mamut.

Der 62-Jährige Anwalt verdiente sein Vermögen, das auf rund zwei Milliarden Dollar geschätzt wird - mit Investments. Er arbeitete für mehrere Banken und investierte unter anderem in eine Buchladenkette und im Medienbereich. Obwohl ihm seit Jahrzehnten enge Verbindungen zum Kreml nachgesagt werden, steht er derzeit auf keiner Sanktionsliste.

Verkauf an John Reece

Im Jahr 2018 verkaufte er die Grace - die damals noch Kibo hieß - an den britischen Milliardär John Reece. Dieser begann seine Karriere als Partner im Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers. Im Jahr 2000 wechselte er zum britischen Chemiekonzern Ineos, wo er zum Chief Financial Officer (CFO) aufstieg. Das Vermögen des 65-Jährigen wird auf rund 5,7 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Grace lief 2014 in Deutschland vom Stapel. Als Mamut die Yacht an Reece weiterverkaufte, betrug der aufgerufene Wert 150 Millionen Dollar. Das Schiff fährt - wie üblich in dieser Preisklasse - unter der Flagge der karibischen Cayman Islands. Sie erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 16 Knoten, was in etwa 29 Km/h entspricht.

Beach Club und Flügel

An Bord ist Platz für 12 Gäste und 14 Besatzungsmitglieder. Unter den Annehmlichkeiten finden sich unter anderem ein Aufzug, ein Beach Club und Unterwasserbeleuchtung. Dem Portal "YachtBible" gibt es zudem einen Flügel auf dem Schiff. Die Yacht verfügt zudem über Stabilisatoren, die siebei rauer See ruhig halten.

Mit vollem Tank kann die Grace rund 4.500 Seemeilen zurücklegen (etwa 8.334 Kilometer). Zudem verfügt es über einen Wassertank, der bis zu 35.000 Liter umfasst, sodass ein häufiges Anfahren von Häfen zum Nachfüllen vermieden werden kann. /pss