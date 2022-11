Der Advent beginnt in Palma nicht mit der ersten brennenden Kerze oder gar dem ersten Dezember. Gefühlt ist die Weihnachtszeit schon da, sobald leuchtende Sterne die Straßen säumen und blinkende Lichter die Bäume schmücken. Und das geschieht, dem Einzelhandel zuliebe, immer früher. Das Rathaus schaltet die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr bereits am Samstag (19.11.) um 20 Uhr simultan von Rathaus-Platz und der Plaça de la Reina aus ein. Traditionell strömen zu diesem Anlass Tausende Menschen in die Innenstadt. Wegen der Energiekrise sollen die luces de Navidad allerdings kürzer eingeschaltet werden als in den vergangenen Jahren – wochentags bis 22 Uhr, an den Wochenenden bis 24 Uhr und lediglich an den eigentlichen Weihnachtstagen bis 6 Uhr morgens.

Die Stadt lässt sich die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr 1,6 Millionen Euro kosten – 2021 waren es noch 983.951 Euro. Knapp 500.000 Euro sind für die Anschaffung und Montage neuer Elemente hinzugekommen. Das ist zum einen ein gigantischer Weihnachtsstern. Das zwölf Meter große Schmuckstück leuchtet in verschiedenen Farben und erinnert in seiner Form an den Ostklassiker „Herrnhuter Stern“. Der Stern wird auf der Plaça de la Porta de Santa Catalina aufgebaut. Die Neuheiten Neu ist ebenfalls eine neun Meter große begehbare Leuchtkugel, die entweder auf die Plaça de las Columnas oder den anliegenden Carrer Nuredduna gestellt werden soll. Etwas dunkler wird es diesen Winter vor der Kathedrale, da der Parc de la Mar umgebaut wird. Der Weihnachtsbaum, der dort jährlich steht, ist diesmal im Eisenbahnpark an der Plaça d’Espanya zu bestaunen. Zur Einstimmung gibt es am Freitag (18.11.) und Samstag (19.11.) sieben Lichtkunstshows. Hauptveranstaltungsort ist dabei der Park Sa Feixina. Diese „Momente der Freude“ hat sich die Stadt auch etwas kosten lassen: Für die Veranstaltungen des Festivals „Llum, Llum, Llum“ hat sie 160.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Lichtshows „Cercavila Univers“ startet am Park Sa Feixina u nd verbindet den Park über die Avinguda Jaume III mit verschiedenen anderen Ecken der Stadt. Die Wandershow ist aus der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kompanien El Carromato und Oakleaf entstanden und soll das Publikum auf eine „Reise ins Universum“ entführen. Die Show wird zwischen 30 und 40 Minuten dauern. Am Freitag gibt es Vorstellungen um 18.10 Uhr, 19.05 Uhr und 20 Uhr. Am Samstag gibt es drei weitere Vorstellungen um 18 Uhr, 18.40 Uhr und 19.20 Uhr.

startet am nd verbindet den Park über die Avinguda Jaume III mit verschiedenen anderen Ecken der Stadt. Die Wandershow ist aus der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kompanien El Carromato und Oakleaf entstanden und soll das Publikum auf eine „Reise ins Universum“ entführen. Die Show wird zwischen 30 und 40 Minuten dauern. Am gibt es Vorstellungen um Am gibt es drei weitere Vorstellungen um Ebenfalls im Sa Feixina präsentiert die Zirkuskompanie Circ Bover eine Show mit Jonglage, Luftakrobatik und Balanceakten, die mit audiovisuellen Projektionen und Livemusik von MissLoopita kombiniert wird. Die Show dauert etwa 30 Minuten und wird am Freitag um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr aufgeführt. Am Samstag gibt es zwei Vorstellungen, eine um 18.30 Uhr und die andere um 19.30 Uhr. Anschließend startet im Park um 20 Uhr ein Countdown zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung.

präsentiert die Zirkuskompanie Circ Bover eine Show mit Jonglage, Luftakrobatik und Balanceakten, die mit audiovisuellen Projektionen und Livemusik von MissLoopita kombiniert wird. Die Show dauert etwa 30 Minuten und wird am aufgeführt. Am gibt es zwei Vorstellungen, eine um Anschließend startet im um ein Countdown zum Einschalten der Der asturische Künstler Javier Riera wird seinerseits die künstlerische Installation „Geometries of the Landscape“ in Sa Feixina zeigen, die durch geometrische Projektionen auf den Bäumen einen visuellen Effekt erzeugt. Die Show dauert etwa zwanzig Minuten und wird am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag von 18 bis 20 Uhr präsentiert.

in zeigen, die durch geometrische Projektionen auf den Bäumen einen visuellen Effekt erzeugt. Die Show dauert etwa zwanzig Minuten und wird am und am präsentiert. Die letzte Show im Park Sa Feixina heißt „Pi“ . Das Studio Slidemedia hat eine dreidimensionale runde Projektion von einer in der Luft schwebenden Skulptur entworfen. Besucher können mit Händen und Armen interagieren, um die Form der Figur zu verändern. Die Aufführung dauert etwa zehn Minuten und wird durchgehend am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag von 18 bis 20 Uhr angeboten.

. Das Studio Slidemedia hat eine dreidimensionale runde Projektion von einer in der Luft schwebenden Skulptur entworfen. Besucher können mit Händen und Armen interagieren, um die Form der Figur zu verändern. Die Aufführung dauert etwa zehn Minuten und wird durchgehend am und am angeboten. In den Gärten des Hort del Rei unterhalb des Almudaina-Palastes plant die Kompanie Tecnoradio eine immersive Installation mit atmosphärischen Laserprojektionen. Das Spektakel dauert etwa zehn Minuten und findet durchgehend am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag von 18 bis 20 Uhr statt.

unterhalb des Almudaina-Palastes plant die Kompanie Tecnoradio eine immersive Installation mit atmosphärischen Laserprojektionen. Das Spektakel dauert etwa zehn Minuten und findet durchgehend am statt. Auch am Rathausplatz, der Plaça de Cort, gibt es ein Lichtspektakel. Eine riesige „Secret Magic Box“ wird am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag von 18 bis 20 Uhr auf die Fassade des Rathauses projiziert. Entworfen hat die Box das Kreativstudio Dalumen Lab.

der Plaça de Cort, gibt es ein Lichtspektakel. Eine riesige wird am auf die Fassade des Rathauses projiziert. Entworfen hat die Box das Kreativstudio Dalumen Lab. An der Plaça de la Reina präsentieren David Moreno und Cristina Calleja die Tanzshow „Flotados“. Ein acht Meter hoher Hängeflügel dient dabei als Tor zu einer ganz besonderen Welt. Die Show dauert 27 Minuten. Die Aufführungen finden am Freitag um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und 20.35 Uhr statt. Am Samstag gibt es Vorstellungen von 18 bis 19.30 Uhr. Diese Weihnachtsmärkte finden 2022 auf Mallorca statt: Eine ständig aktualisierte Übersicht Weihnachtsmärkte auf der Insel Ein sehr beliebter Weihnachtsmarkt musste in diesem Jahr abgesagt werden. Der von Deutschen initiierte mercadillo de Navidad, auf dem Messegelände in Santa Ponça wird nicht stattfinden. Die Veranstalter weigern sich, eine drastische Mieterhöhung seitens der Gemeinde Calvià mitzutragen. Pueblo Español: Der „deutsche“ Weihnachtsmarkt in Palmas Stadtteil Son Espanyolet öffnet vom 2. bis 11. Dezember täglich von 12 bis 23 Uhr seine Tore. Wie in den vergangenen Jahren wird es Stände mit Essen, Kleidung, Deko und Kunsthandwerk geben. Auch für Kinderspiele und Weihnachtsmann ist gesorgt.

Der „deutsche“ Weihnachtsmarkt in Palmas Stadtteil Son Espanyolet öffnet vom täglich von seine Tore. Wie in den vergangenen Jahren wird es Stände mit Essen, Kleidung, Deko und Kunsthandwerk geben. Auch für Kinderspiele und Weihnachtsmann ist gesorgt. „Christmas Wonderland“ in Son Amar: Der Weihnachtsmarkt öffnet vom 3. bis zum 18. Dezember donnerstags bis sonntags von 13 bis 21 Uhr. Geplant sind neben den Marktständen auch eine Eisbahn und diverse Aufführungen.

Der Weihnachtsmarkt öffnet vom donnerstags bis sonntags von 13 bis 21 Uhr. Geplant sind neben den Marktständen auch eine Eisbahn und diverse Aufführungen. Deutschsprachige evangelische Gemeinde: Adventsbasar am 10. Dezember ab 16 Uhr im Pfarrgarten. Wer Lust hat, kann am 2. Dezember zum Plätzchenbacken kommen (Anmeldung unter der Nummer 640-30 65 86).

Adventsbasar am ab 16 Uhr im Pfarrgarten. Wer Lust hat, kann am 2. Dezember zum Plätzchenbacken kommen (Anmeldung unter der Nummer 640-30 65 86). Urbanisation Las Palmeras: Am 17. und 18. Dezember gibt es hier neben einer Auto-Ausstellung diverse Marktstände.

Am gibt es hier neben einer Auto-Ausstellung diverse Marktstände. Der Lions Club Palma veranstaltet am 6. Dezember ab 17 Uhr im Syndeo (C/. Camilo José Cela, 5) eine Nikolaus-Party mit Glühwein, Tombola und Livemusik. Eintritt 59 Euro (VVK), an der Abendkasse 65 Euro.

veranstaltet am ab 17 Uhr im Syndeo (C/. Camilo José Cela, 5) eine Nikolaus-Party mit Glühwein, Tombola und Livemusik. Eintritt 59 Euro (VVK), an der Abendkasse 65 Euro. Auch im Hafen von Puerto Portals sind zwischen dem 15. Dezember und dem 7. Januar wieder weihnachtliche Stände aufgebaut. Hier gibt es Deko, Spielzeug und Accessoires.

sind zwischen dem wieder weihnachtliche Stände aufgebaut. Hier gibt es Deko, Spielzeug und Accessoires. Im Nobelhafen Port Adriano soll es ab dem 15. Dezember wieder einen weihnachtlichen Themenpark inklusive Eisbahn (ab 22. Dezember) geben. Der Eintritt ist frei.

soll es ab dem wieder einen weihnachtlichen Themenpark inklusive Eisbahn (ab 22. Dezember) geben. Der Eintritt ist frei. Die Hilfsorganisation Es Refugi organisiert noch bis 19. November von 11 bis 20 Uhr einen Weihnachtsmarkt im Innenhof des Kulturzentrums Misericòrdia de Palma. Eine ständig aktualisierte Liste mit allen Weihnachtsmärkten gibt es hier.