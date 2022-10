Bald säumen wieder leuchtende Sterne die Straßen von Palma de Mallorca: Die Weihnachtsbeleuchtung wird trotz spanienweiter Energiesparmaßnahmen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um fast eine Woche vorgezogen. Wie die Stadt am Montag (3.10.) mitteilte, wird die Weihnachtsbeleuchtung am Samstag, 19. November, eingeschaltet.

Die Stadtverwaltung hat noch nicht mitgeteilt, ob es Energiesparmaßnahmen geben wird, ob also die Anzahl der Tage mit angeschalteten Lichtern oder die tägliche Beleuchtung reduziert werden. Pläne, weniger Lichter aufzuhängen oder nur einen kleineren Teil der Stadt mit ihnen auszustatten, gibt es nicht. Wohltätige Organisation schaltet Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca an Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung ist in Palma de Mallorca seit einigen Jahren ein Festakt. Während er 2021 aufgrund der Corona-Pandemie noch klein im Rathaus abgehalten wurde, findet er in diesem Jahr wieder auf der Plaça de la Reina statt und wird von einer Lichtshow begleitet. Das Motto der diesjährigen Vorstellung wird "Bewegung" sein, als Zeichen der Erholung und der Aktivität, die nach den Corona-Einschränkungen zurückgekommen ist. Jedes Jahr darf eine gemeinnützige Organisation, die sich für Kinder und Jugendliche in Palma einsetzt, die Lichter einschalten. Noch ist die Organisation nicht ausgewählt, Bewerbungen können bis zum 16. Oktober eingereicht werden.