Nur noch vier Tage bis Heiligabend und noch sind längst nicht alle Geschenke besorgt? Nicht verzagen, denn wir präsentieren ein paar Ideen, mit denen Sie den Mallorca-Liebhaber in Ihrer Familie oder im Freundeskreis glücklich machen können.

Für Sportler

Der Palma Marathon findet im kommenden Jahr am 15. Oktober statt. Jetzt ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, dem Sportler Ihres Herzens die Teilnahme zu schenken. Noch kostet die Einschreibegebühr 50 Euro, ab dem 1. Januar steigen die Preise. Zur Anmeldung geht es hier. Bleibt noch die Frage: Spendieren Sie auch Flug, Hotel und Spiderman-Kostüm?

Für Musik-Fans

Das Mallorca Live Festival ist das größte Musikfestival der Insel. Für die kommende Ausgabe vom 18. bis 20. Mai sind bislang unter anderem Chemical Brothers, The Dandy Warhols, Peggy Gou und Black Rebel Motorcycle Club gebucht. Deutsche Künstler sind mit Moderat und Helena Hauff vertreten. Weitere Headliner sollen noch bekanntgegeben werden. Das Drei-Tages-Ticket kostet derzeit 119 Euro + VVK. Buchen kann man hier.

Für Abenteuerlustige

Mallorca auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen – das verspricht der Reiseführer "Mallorca Inselabenteuer" von MZ-Vize-Chefredakteur Frank Feldmeier. Ob Mitarbeit auf der Ökofinca, Skulpturensuche im Gestrüpp, ein Wetteinsatz auf der Trabrennbahn oder zum Sonnenaufgang auf einem Tausender-Gipfel. In diesen 33 Abenteuern dürften Sie neue Seiten der Insel entdecken. Zum Kauf etwa hier.

Für Genießer

Das Restaurant Clandestí Taller Gastronomic bietet eine ganz besondere kulinarische Erfahrung. Das kreative Menü, das auf der mallorquinischen Küche basiert, wird in dem Lokal in Palmas Stadtteil Bons Aires für eine begrenzte Gruppe an Gästen gekocht, die an einem langen Tresen sitzen. Warum nicht also einen Gutschein für ein Zehn-Gänge-Menü verschenken? Alle Infos zu den Gutschein-Optionen gibt es hier.

Für Leseratten

Elke Becker und Ute Köhler haben gemeinsam unter dem Pseudonym Carmen Bellmonte eine epische, akribisch recherchierte und spannende Mallorca-Saga geschrieben, die um die vom Leben auseinandergerissene Winzerfamilie Delgado kreist. Bislang sind zwei Bände der geplanten vierteiligen Serie erschienen: „Zeiten des Wandels“ und „Zeiten der Sehnsucht“.

Für Weinliebhaber

Ein Geheimtipp unter den Mallorca-Weinen: Der rote "8 Vents" von der Bodega Atlan & Artisan wird an verschiedenen Orten der Insel angebaut. Der Geschmack nach roten Früchten bringt die Sonne Mallorcas ins Glas, auch in der Nase dominieren die Früchte mit einer Vanillenote. Der erdige Nachgang rundet das Weihnachtsessen perfekt ab. Zur Bestellung geht es hier.

Für Vitaminsüchtige

Oder warum nicht eine Vitaminbombe? Der Spezialitätenladen "Fet a Sóller" bestätigte auf MZ-Anfrage, dass innerhalb von zwei Tagen ein Zehn-Kilo-Paket mit echten Mallorca-Orangen nach Deutschland geliefert wird. Das erfrischt und verströstet ein wenig die Sehnsucht nach der Insel in der kalten Jahreszeit. Zu bestellen gibt es sie hier.