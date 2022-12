Da staunten die aus dem Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Bodybuilder Caro und Andreas Robens nicht schlecht: In der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29.11.) haben sie in ihrem Garten auf Mallorca eine junge Pitbull-Hündin vorgefunden.

Woher kommt das Bellen?

Caro Robens lag im Bett, schaute Netflix, Andreas Robens im Wohnzimmer Fernsehen. "Irgendwann hörte ich dann ein etwas tieferes Bellen. Wir haben ja zwei kleine Hunde und man hört einen Unterschied, ob das Bellen von einem 7-Kilo-Hund stammt oder einem, der fast 30 Kilo wiegt", erzählt die Auswanderin der MZ. Erst dachte sie noch, die Geräusche kämen womöglich aus dem Netflix-Film. Kurze Zeit später sagte sie zu ihrem Mann, ob es sein könne, dass im Garten des Paares ein Hund bellen würde. "Eigentlich habe ich das eher aus Spaß gesagt. Unser Garten ist mit über zwei bis drei Meter hohen Zäunen und Mauern komplett abgeschottet. Es ist eigentlich vollkommen unmöglich, dass da jemand reinkommt."

Partner Andreas witzelte noch über sie, doch wenig später wurde er eines Besseren belehrt. "Komm sofort. Wir haben einen Hund im Garten", sagte zu seiner Frau. "Bonnie, wie wir sie mittlerweile genannt haben, saß da, war total verängstigt. Zuerst durften wir sie gar nicht anfassen. Auch gefressen hat sie nichts" erzählt Caro Robens.

Wer ist der Besitzer und wieso meldet er sich nicht?

Bis drei Uhr nachts habe das Paar noch um sein Haus herum nach einem potenziellen Besitzer Ausschau gehalten. Doch da war weit und breit niemand, der seinen Hund suchte. "Als wir dann ins Haus gegangen sind, hat sich Bonnie sofort aufs Sofa gelegt, später dann in unser Bett."

Zuerst dachten die Auswanderer trotzdem noch, das Tier könnte ihnen zugelaufen sein. Also kontaktierten sie alle Tierärzte und Tierheime in der Umgebung. "Im Tierheim in Llucmajor war tatsächlich ein Pitbull aus der Nachbarschaft als vermisst gemeldet worden." Wenig später stellte sich allerdings heraus, dass es nicht Bonnie war.

"Schließlich kamen mehrere Leute auf uns zu, um uns den Namen der Besitzerin zu nennen." Die Mitarbeiterin der Tierschutz-Organisation setzte sich mit der Besitzerin in Verbindung und bat sie, sich bei den Robens zu melden. "Wenn unser Hund abgehauen wäre und wir wüssten, dass er irgendwo ist, wären wir die Ersten, die sofort anrufen und hinfahren würden. Doch von den Besitzern kam nichts."

Besitzer sind ehemalige Kunden der Robens

Als Robens das Foto der Besitzer auf Facebook sah, stellte sie fest, dass es sich um ehemalige Kunden des Paares handele, die in der näheren Umgebung wohnt. Also rief sie sie an. Wirklich begeistert, dass der Hund gefunden wurde, war die Besitzerin nicht. Und auf Facebook fanden die Robens eine Anzeige der Besitzer, dass sie den Hund verschenken wollte.

"Das war erst wenige Tage her. Ich habe die Besitzerin darauf angesprochen." Diese druckste herum. Die Kinder wären traurig, wenn sie Bonnie, die vorher Bella hieß, nicht wieder sehen würden, sagte die Besitzerin einerseits. Andererseits äußerte sie aber auch, dass es kein Problem gewesen wäre, wenn die Robens sie behalten wollen würden. Schließlich hätten Bonnies Besitzer noch einen anderen Hund und mit zweien sei es ihnen zuletzt zu viel gewesen, zudem würden sich beide Hunde nicht gut miteinander verstehen. Die Robens gaben den Besitzern Bedenkzeit. Nachdem diese Bonnie erst noch abholen wollten, dann aber nicht aufkreuzten, hieß es später am Telefon "Es wäre toll, wenn sie bei euch bleiben könnte. Wir können euch noch heute die Papiere bringen."

Komisches Gefühl bewahrheitet sich

Den Robens war die Geschichte von Anfang an komisch vorgekommen. "Sie haben den Hund gezielt bei uns ausgesetzt. Sie wussten, wo wir wohnen und dass wir tierlieb sind. Ein Hund läuft nicht nachts um 12 Uhr herum und springt dann über zweieinhalb Meter hohe Mauern in einen fremden Garten, um dann dort wie ein Häufchen Elend zu sitzen."

Bonnie, die ihnen mittlerweile schon ans Herz gewachsen war, an irgendjemanden Fremden oder gar ein Heim abzugeben, war keine Option. Doch auch bei den Auswanderern kann sie auf Dauer nicht bleiben.

Keine Zeit für einen dritten und jungen Hund

"Wir sind zu viel oft am Arbeiten, um einen großen, erst sieben Monate alten Hund zu erziehen. Bonnie braucht einfach viel zu viel Zeit." Zudem seien die beiden eigenen Hunde der Auswanderer deutlich älter. "Daher wollten wir, wenn dann, lieber einen kleineren, älteren Hund. Bonnie will die ganze Zeit spielen, ist voller Energie. Außerdem mag sie keine Katzen und unsere Lucie lebt nun einmal hier." Man dürfe nicht vergessen, dass ein Hund eine große Verantwortung sei. Die Auswanderer sind sich sicher: "Es gibt mit Sicherheit eine Familie, die ihr all das besser geben kann als wir. Aber bis dahin bleibt sie erst einmal bei uns und bekommt alle Liebe, die sie braucht."

Aufruf in den sozialen Netzwerken

Bonnie sei sehr menschenbezogen und verschmust und mag andere Hunde. Jetzt suchen die Auswanderer ein neues Zuhause für sie. Dafür wollen sie bald in ihren sozialen Netzwerken noch einen Aufruf starten. "Bisher haben wir noch kein Gesuch veröffentlicht. Auf Instagram haben wir an die tausend Nachrichten zu unseren Storys bekommen, nach dem Motto 'armer Hund', 'Toll, dass sie bei euch ist', 'So ein hübscher Hund', 'Behaltet sie!'.

Dass das Paar so viele Nachrichten bekommen habe, sei zum letzten Mal nach der Ausstrahlung des Reality-Formats "Sommerhaus der Stars" der Fall gewesen. Dort hatten die Auswanderer 2020 teilgenommen und gingen als Gewinner hervor.

So lange sind die Robens schon auf Mallorca

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Dort tropfte es zuletzt von der Decke.

Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.