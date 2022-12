Manche aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer, etwa Jenny "Delüx", feiern Weihnachten fernab der Insel. Andere, etwa Caro und Andreas Robens, bleiben Mallorca auch anlässlich Heiligabend treu.

"Wir haben ja keine Familie hier, aber natürlich unsere Tiere. Daher machen wir uns an Heiligabend zu Hause immer einen gemütlichen Tag, schmeißen den Kamin an, und kochen leckeres Essen", erzählt Caro Robens der MZ. Was es dieses Mal geben wird, steht noch nicht fest.

Kartoffelsalat und Würstchen oder mehr gängiges Menü?

"Ich wäre mit Kartoffelsalat und Würstchen einverstanden", wirft Auswanderer Andreas Robens beim Interview ein. Er mag Weihnachten. "Es ist immer so ein gemütlicher Tag, auch weil wir am Tag danach freihaben. Der 25. Dezember ist einer von drei Tagen im Jahr, an denen wir das Studio geschlossen haben", so der Bodybuilder, der sich schon jetzt darauf freut, den Weihnachtstag in vollen Zügen zu genießen und extra lange aufbleiben zu können. Das Iron Gym sei sonst nur am 1. Januar und am Karfreitag zu.

Ehefrau Caro mag besonders die Vorweihnachtszeit. "Die finde ich noch schöner als den Weihnachtstag selbst." Auf Mallorca komme für ihren Geschmack nicht wirklich Weihnachts-Stimmung auf. "Es ist ja doch, Gott sei Dank, wärmer als in Deutschland, und auch Weihnachtsmärkte, zumindest wie man sie aus Deutschland kennt, gibt es hier nicht", so die Auswanderin.

Andreas Robens geht leer aus

Auf die Frage, ob sich das Paar zu Weihnachten beschenke, antwortet Andreas Robens: "Wir sagen jedes Jahr, dass wir es nicht tun, doch ich habe eigentlich immer etwas für Caro, kriege selbst aber nichts."

Obwohl das Paar es anders abgemacht habe, komme Andreas jedes Jahr letztlich doch mit einem Geschenk daher. "Das ist dann irgendwie blöd, weil ich wirklich nie etwas für ihn habe", findet seine Frau.

Und die beiden Hunde und die Katze der Robens? Werden die zumindest beschenkt?

"Selbstverständlich bekommen unsere Tiere Geschenke. Die müssen sie auch selbst auspacken", witzelt Andreas. "Geschenke in Form von Wurst, Keksen oder Schokolade", ergänzt Caro Robens.

Nur Baum statt üppige Deko wie in Amerika

Auch an Weihnachtsdeko dürfte es im Haus der Auswanderer für ihren Geschmack in diesem Jahr etwas mehr sein. "Ich kümmere mich um die Deko. Wenn es nach Andreas ginge, würden wir gar nicht dekorieren. Wenn ich bestimmen dürfte, würden wir auch die Hausfassade und den Garten dekorieren", so Caro Robens, der in diesem Jahr die Zeit gefehlt habe.

"Ich habe dieses Jahr wirklich sehr wenig gemacht, nur einen Weihnachtsbaum."

Eines der bekanntesten Auswanderer-Paare

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio.

Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Erst kürzlich drehte Vox mit den vier Auswanderern. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. Ende November fanden die beiden in ihrem Garten auf Mallorca eine Pitbull-Hündin vor. Sie nannten sie Bonnie und suchen derzeit ein neues Zuhause für sie.