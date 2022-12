Obwohl die Boutique in Cala Millor von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx", die mit bürgerlichem Namen nun Jennifer Thiesen heißt, im Winter geschlossen hat, verbringt die Auswanderin gemeinsam mit Partner Achim Thiesen und ihrem Sohn Leon die Nebensaison auf der Insel. Nicht an Weihnachten: Zu den Feiertagen fliegt das Dreier-Gespann nach Deutschland.

Jetzt schon Vorfreude auf die Ente von Mama

"Wir fliegen jedes Jahr über Weihnachten zu meinen Eltern. Das ist quasi 'Pflicht'. Die leckere Ente von meiner Mama lassen wir uns nie entgehen", so Thiesen zur MZ. Dass die Auswanderin in diesem Jahr auch ihren frisch gebackenen Ehemann Achim mitnimmt, sei in diesem Jahr natürlich eine Premiere. "Wir werden in dieser Konstellation zu dritt und auch noch verheiratet, als Familie Thiesen, zum ersten Mal am Weihnachtstisch bei meinen Eltern sitzen."

Bevor es zu ihrem Elternhaus nach Sachsen-Anhalt geht, machen die drei Thiesens aber noch einen Abstecher nach Hamburg, der Heimatstadt von Achim. "Wir werden dort die Weihnachtsmärkte unsicher machen", kündigt die Boutique-Betreiberin an.

Geschenke für die Liebsten

Auch Geschenke wird es geben, verrät die Auswanderin. "Für Leon legen wir meistens zusammen. Er ist in einem Alter, in dem man für ihn nicht einfach etwas kaufen sollte. Er sucht sich lieber selbst etwas aus." Und die andern Familienmitglieder? "Ich bzw. wir schenken gerne mal Flüge für den Sommer zu uns", so die TV-Auswanderin. Ein gemeinsames Weihnachtsfoto werden Fans der Auswanderer in den sozialen Netzwerken nicht finden. "Meine Familie möchte nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen wird es keine Fotos und auch keine weiteren Details geben." Am Mittwoch (7.12.) feiert die Auswanderin ihren Geburtstag.

Nach den Flitterwochen Betriebsausflug im Doppelpack

Erst kürzlich hatte das Paar zusammen mit den jeweils zwei Angestellten von Jennifer Thiesens Boutique und Achim Thiesens Schuhladen Leguano in Cala Millor einen Betriebsausflug organisiert. Freunde des Paares betreiben einen Escape Room in Cala Ratjada. Also ging der Betriebsausflug in diesem Jahr dorthin. "Das war mal etwas anderes und es hat uns allen mega Spaß bereitet. Wir mussten gemeinsam Rätsel lösen, um wieder herauszukommen. Danach waren wir noch schön gemütlich zusammen essen", so die Boutique-Betreiberin damals zur MZ.

Zuvor hatte die Mutter eines 12 Jahre alten Sohnes mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Achim einige Tage in den Flitterwochen in London verbracht. Während Jennifer mit ihrem Achim unterwegs war, hielten ihre Mitarbeiterinnen in der Boutique Jenny Delüx die Stellung, wenn auch bei eingeschränkten Öffnungszeiten. Nach dem 15. November ging es für die Boutique und auch für den Schuhladen Leguano in die Winterpause. Beide Geschäfte eröffnen am 1. April 2023 wieder. Den Winter nutzt die Auswanderin, um die Kollektion für die kommende Saison vorzubereiten.

Wie aus Jennifer Matthias Jennifer Thiesen wurde

Jennifer Thiesen zog im Jahr 2010 mit 23 Jahren auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen, damals acht Monate alten Sohn. Damals hieß sie noch Jennifer Matthias. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Sie eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel.

Geheiratet hatte Jennifer Thiesen ihren Achim standesamtlich in Deutschland am 19. August 2022. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober fand die freie Trauung auf Mallorca statt. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Für den Unternehmer war es bereits seine vierte Hochzeit.