Es ist die Folge, auf die Fans der Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel besonders gespannt gewartet haben dürften: Am Freitag (10.2.) um 21.15 Uhr zeigt Vox unter dem Motto "Liebe bis ans Ende der Welt" die erste Folge "Goodbye Deutschland" nach der, in der die Auswanderer ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Die Programmbeschreibung gibt nur bedingt Aufschluss darüber, was in der Folge passieren wird. Wir haben Steff Jerkel daher nach einigen Details gefragt.

Getrennte Wohnungen

Laut der Ankündigung zur Sendung lebten die Auswanderer bisher noch unter einem Dach. "Doch damit soll nun Schluss sein. Steff sucht sich eine neue Wohnung! Und nicht nur das. Auch geschäftlich will Steff seinen Weg jetzt ohne Peggy gehen. In Cala Ratjada hat er ein Lokal erspäht und will den Urlaubern etwas völlig Neues anbieten", heißt es darin. Auch seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke habe neue Pläne für die im Hafen von Cala Ratjada liegende Tiki Bar. "Aber können die beiden wirklich getrennte Wege gehen? Oder gibt es ein Liebescomeback?", spannt Vox die Zuschauer in der Ankündigung auf die Folter.

Eine ganze Folge nur über die Auswanderer aus Cala Ratjada

In der Folge, die gänzlich Jerofke und Jerkel gewidmet ist, bekommt man zuerst mit, wie es den Auswanderern nach der Trennung ergeht. Schon im Einspieler gibt Jerkel, der von seiner Drei-Millionen-Euro-Villa in Cala Lliteres in eine Dreizimmer-Wohnung zieht, zu: "Es gibt nichts Schlimmeres, als sich nach oben zu arbeiten und dann tief runter zu fallen." Jahrelang hatte er Seite an Seite mit Peggy Jerofke hart geschuftet, um sich die Villa in Cala Lliteres und das gute Leben, das die Auswanderer haben, leisten zu können. Nach über 24 Jahren Beziehung "muss" er nun aus dem Zuhause der Familie ausziehen. Eine räumliche Trennung tue dem Paar nun gut, räumte er kürzlich gegenüber der MZ ein.

Die möblierte Dreizimmer-Wohnung im Hafen von Cala Ratjada wirkt im Gegensatz zu der luxuriösen Villa in Cala Lliteres jedoch sehr steril. "Die Couch ist zu kurz, das Besteck und die Töpfe von Omi", klagt Jerkel, während er sich zur Probe auf die Couch legt und die Schränke in der Küche öffnet. Auch als er dem Drehteam das Schlafzimmer zeigt, wirkt er sehr traurig. Beide Betten sind zwar bezogen, aber nur auf einer Bettseite liegt eine Bettdecke, die linke Seite ist leer.

Probewohnen in der Dreizimmer-Wohnung

Er habe schon ein paar Mal in der Wohnung übernachtet, erzählt der Auswanderer in der Sendung. Richtig gemütlich machen wolle er es sich dort aber gar nicht. "Ich will irgendwann wieder ein Haus haben", verrät er. Trotzdem hübscht er mit Kumpel Michael Busse, ebenfalls ein bekannter TV-Auswanderer, in der Folge seinen Balkon mit Möbeln auf. Mit der Wohnung im Hafen hat er langfristig andere Pläne. "Sie wäre dann für meine Geschäftspartner", erzählt Jerkel der MZ.

Denn auch beruflich will der Auswanderer getrennte Wege mit seiner Ex gehen. Zuerst schaut er sich eine Bar in dem Hafenort an, in der er früher selbst öfter Fußball geschaut hat. Als er das Kamerateam durch den Außenbereich und die Räumlichkeiten führt, sprudelt es an Ideen nur so aus ihm heraus. "Wir wollen den ganzen Winter über aufhaben. Alles wird mit Fernsehern zugeknallt sein, damit wir Fußball übertragen können. Und Peggy wird mit diesem Laden hier nicht viel zu tun haben", erzählt der gelernte Klempner und Versicherungsvertreter aus Hamburg.

Peggys Herz hängt weiterhin am Tiki Beach

Wenig später erzählt Peggy Jerofke, dass die Auswanderer das Tiki Beach auf keinen Fall abgeben wollen. "Wenn ich Steff auszahlen müsste, könnte ich das alleine nicht stemmen", verrät die Auswanderin den Zuschauern. Steff Jerkel wiederum würde das Lokal nach wie vor gerne abgeben. "Zusammen waren wir stark. Alleine sind wir das nicht", findet er. Unterdessen träumt Jerofke schon davon, das Lokal einer angrenzenden Eisdiele zu übernehmen und das Tiki Beach so zu vergrößern.

Dass ihr Ex Steff Jerkel nur 100 Meter Luftlinie weiter ein neues Lokal aus dem Boden stampfen will, hält sich für keine gute Idee. "Ich finde, er sollte eine Zeit lang frei sein und nicht gleich das nächste Lokal aufmachen."

Suche nach neuem Geschäftspartner

Doch Jerkel meint es ernst und telefoniert während der Dreharbeiten schon mit einem potenziellen Geschäftspartner namens Max. "Die Lage ist super. Alle laufen hier vorbei", schwärmt der Auswanderer während des Videotelefonats.

Ein paar Folgen-Minuten später ist der Geschäftspartner schon wieder Geschichte und Jerkel hat ein neues Lokal aufgetan. Per Aufruf in den sozialen Netzwerken will er nach einem neuen geeigneten Partner suchen, der "Power und Lust hat" – zeitgleich zum Ausstrahlungstag, am 10. Februar auf seinem Profil in Instagram, sagt er der MZ. "Noch habe ich bei keinem Laden einen Vertrag unterschrieben. Das mache ich erst, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme", stellt er außerdem klar. Derzeit befindet sich der Auswanderer samt Tochter Josephine und Peggy Jerofke im Urlaub in Thailand. Am 15. Februar fliegen sie laut Jerkel zurück auf die Insel.

Reise in die Vergangenheit: Jens Büchner und Kennenlerngeschichte

Vox nutzt die erste Folge nach Verkündung der Trennung von Jerkel und Jerofke auch, um mit den Zuschauern in die Vergangenheit des Paares zurückzureisen. Seit 2014 begleite der Sender die Auswanderer.

Jerkel erzählt noch einmal, wie sich beide in Arenal kennengelernt haben. "Ich habe Peggy gesehen und wollte sie haben. Ich glaube, sie fand mich gar nicht so gut. Ich habe sie eher erschreckt." Die ganze Kennenlerngeschichte können Sie hier nachlesen:

Auch der lange unerfüllte Kinderwunsch des Paares ist in der Folge von Freitag (10.2.) noch einmal Thema. Jerkel wollte zunächst gar keine Kinder, doch Jerofke setzte sich irgendwann durch. Doch dann klappte es nicht mit dem Schwangerwerden. In alten Aufnahmen gibt die hübsche Auswanderin zu, dass sie damals sehr neidisch auf andere Frauen war. "Du fühlst dich ungerecht behandelt, als Opfer, alles in einem." Mit 41 Jahren half das Paar nach, Jerofke ließ sich künstlich befruchten. "Wenn Steff nicht mitgezogen hätte, hätte die Beziehung wohl damals schon geendet", gibt Jerofke in der Folge zu. Gleich der erste Versuch war erfolgreich. In der Folge fließen auf alten Aufnahmen Freudentränen bei beiden Auswanderern.

Kein Pärchentag

Als dann Tochter Josephine geboren wird, ist auch Jerkel bewegt. "Ich könnte sie den ganzen Tag anschauen. Mein Luxus ist vorbei. Du bist jetzt mein Luxus", sagt er seinen Blick auf die kleine Josephine gerichtet. Doch schon kurz nach der Geburt von Jayjay fühlt er sich als Nebendarsteller. "Ich hatte dafür Verständnis, doch auch nach einem Jahr ist die Situation gleich geblieben", bedauert Jerkel. Aus dem Pärchentag, den er gerne einmal die Woche nur mit seiner Peggy gehabt hätte, sei nie etwas geworden. "Peggz ist eine Wahnsinns-Mutter, aber sie war keine Wahnsinns-Partnerin mehr."

"Steff wollte mehr das Leben genießen. Ich war immer sehr straight. Da kann man sich schon einmal verlieren", findet Jerofke.

Auch in die berufliche Vergangenheit der Auswanderer bekommt der Zuschauer einen Einblick? Das Paar hat etwa einmal mit dem mittlerweile verstorbenen Auswanderer Jens Büchner zusammengearbeitet. Entsprechende Aufnahmen von damals sieht man in der Folge. "'12 Mann' hieß das Lokal. Wir haben es aufgemacht und Jens hat dort gearbeitet. Auch seinen Song 'Pleite aber sexy' hat er dort das allererste Mal präsentiert", verrät Jerkel der MZ.

Das Leben nach der Trennung

Beim Sport kommt Jerofke runter. Vor den Kameras trainiert sie mit Freundin Susi, die ganz in der Nähe der Villa der beiden wohnt. "Es ist komisch, dass man die beiden nicht mehr zusammen sieht. Eigentlich passen sie gut zusammen, auch wenn sie sehr verschieden sind", findet Susi. Auch die kleine Josephine habe längst gemerkt, dass sich ihre Eltern komisch einander gegenüber verhalten. Sie frage oft, ob die drei nicht zusammen kuscheln oder auf dem Sofa liegen könnten. Während sie anfangs nur auf Jerofke fixiert war, entwickele sich die Kleine mehr und mehr zum Papakind. An einem Vater-Tochter-Abend darf Jerkel ihr etwa die Fingernägel lackieren.

Angebote von Verehrern

Seit bekannt ist, dass das einstige Auswanderer-Paar getrennt ist, bekommen sowohl Jerkel als auch Jerofke Nachrichten von interessierten Verehrern. "Flirtnachrichten blättere ich direkt weiter", verrät Jerofke, die sich auch noch gar nicht als Single sieht. Am schlimmsten findet sie es, wenn Männer ihr schreiben "Dein Arsch ist so geil." oder "Für dein Alter ....". "Die blockiere ich sofort."

Jerkel gibt zu, dass er es momentan alles andere als cool fände, wenn seine Ex ihm mit einem neuen Partner über den Weg laufen würde. Glück gehabt: "Das Thema 'anderer Mann' ist für mich gerade noch ganz weit weg", verrät Jerofke den Zuschauern. Wohl kaum eine Frau hätte an Jerkels Seite all die Dinge mitgemacht, die Jerkel sich schon hat "zuschulden kommen" lassen: ob wilde Feiereien oder Aufenthalte im Krankenhaus, weil er im angetrunkenen Zustand auf die Tischkante gefallen ist, während Peggy schon schwanger war.

Liebes-Comeback: ja oder nein?

Unterdessen habe auch Jerkel Angebote von Verehrerinnen bekommen. "Das schmeichelt einem natürlich." Auch für ihn würde es sich so anfühlen, als würde er Peggy Jerofke betrügen, wenn er auf die Angebote eingehen würde. Auch die Frage, die das Paar immer wieder von seinen Followern auf Instagram gestellt bekommt, muss er in der Sendung erneut beantworten: Gibt es ein Liebes-Comeback? "Mal sehen, wie es ist, wenn jeder sein Leben führt, ob dann das Feuer wieder richtig wiederkommt. Ich will, dass es bei uns beiden wieder brennt", so Jerkel. Auch Jerofke gibt zu, dass privat "alles offen ist". "Ich blicke positiv in die Zukunft. Im Moment bin ich vor einem Fragezeichen." Währenddessen verspricht "Goodbye Deutschland" den Zuschauern, dranzubleiben.

Urgesteine von Goodbye Deutschland

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind sie gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach", das aktuell in der Winterpause ist, aber in der kommenden Saison sicher wieder aufmachen wird.