Seit einer guten Woche macht "Goodbye Deutschland"-Protagonist Steff Jerkel mit Tochter Josephine (Jayjay) Thailand unsicher. Wie der Auswanderer der MZ bereits erzählt hat, ging es für Vater und Tochter zuerst auf die Insel Phuket. Der Grund: Jerkels Ex-Partnerin, Peggy Jerofke, war bereits vorab nach Thailand für das RTL2-Format "Kampf der Realitystars" gereist.

Vater und Tochter alleine unterwegs

In dem sozialen Netzwerk Instagram berichtete der Auswanderer dieser Tage immer wieder über die Erlebnisse mit der gemeinsamen Tochter des Paares, Josephine. Für die Kleine, die bisher etwa schon mit ihren Eltern in Dubai war, war es der erste richtige Langstrecken-Flug.

"Der Flug war super. Wir waren insgesamt 31 Stunden unterwegs. Die Kleine war topfit. Ich war total am Ende", gibt Jerkel gegenüber der MZ zu. Josephine habe einen überwiegenden Teil der Reise seelenruhig geschlafen. "Ich selbst konnte nicht so richtig schlafen", erzählt der Auswanderer der MZ.

Der Urlaub mit der gemeinsamen Tochter sei "richtig, richtig toll". "Wir haben schon viele Ausflüge gemacht, waren beim Buddha, waren in einem Elefanten-Park, der ausgezeichnet wurde, weil die Tiere dort geschützt werden und man nicht auf ihnen reitet."

Und plötzlich war das Handy weg

Nur an einem Tag habe Josephine Jerkels Geduld auf die Probe gestellt. "Da ging sie mir richtig auf den Nerv. Das Wasser war zu nass, der Sand zu sandig und die Wellen zu laut. Das war das Highlight", so der gelernte Klempner und Versicherungsvertreter. Auch einen Schreckmoment gab es während des Urlaubs: "An einem Tag haben wir unser Telefon verloren, mitten im riesigen Gewühl, entweder während einer Fahrt mit einem Tuk-Tuk oder auf dem Weg vom Ausstieg zum Strand." Als der Familienvater bemerkte, dass sein Handy nicht mehr bei ihm war, sei er mit der Vierjährigen zur Ausstiegsstelle des Tuk-Tuks zurückgelaufen.

Ehrlicher Finder

"Auf einmal kam ein Mofa-Fahrer angefahren, der hat es uns das wiedergebracht", erzählt Jerkel erleichtert. Er wollte dem Finder noch einen Finderlohn geben, doch der lehnte ab. "Ohne das Handy wären nicht mehr erreichbar und die Flugdaten wären weg gewesen. Es wäre ein Albtraum geworden", berichtet Jerkel der MZ.

Unterdessen scheint Jerkel für Tuk-Tuks ein Faible entwickelt zu haben: "Wie gerne hätte ich ein Tuk-Tuk auf Mallorca. Ob es TÜV-technisch möglich wäre? Nur zum Einkaufen, nicht für die Personenbeförderung", schreibt er in einer Story auf Instagram am Dienstag (31.1.). Tochter Josephine sei hingegen eher in Shopping-Laune. Ihre neuste Errungenschaft: eine blau-lilafarbene Spielzeug-Schlange vom Basar. "Sie will am liebsten jeden Tag etwas kaufen, aber das geht natürlich nicht. Ab und zu kann man aber nicht nein sagen", findet Jerkel.

Weiter nach Bangkok

Am 9. Februar geht es für Jerkel und Josephine weiter nach Bangkok. "Da schauen wir uns mal die verrückte Stadt an." Wie der Auswanderer der MZ berichtet, sei nicht nur der Vater-Tochter-Urlaub eine Premiere. Es sei zudem das erste Mal, dass er überhaupt mit Josephine länger als zwei bis drei Tage alleine sei.

Bevor klar war, dass Jerkel und Josephine Peggy Jerofke nach Thailand "gefolgt" sind, hatte der Auswanderer angegeben, Jerofke sei zum Familienurlaub nach Südafrika vor geflogen. "Wir durften ja nichts sagen", sagte er der MZ vergangene Woche.

Das Format "Kampf der Realitystars", an dem auch Ex-"Bachelor" Paul Janke teilnimmt, wird im Frühjahr 2023 auf RTL2 ausgestrahlt. Janke sah man zuletzt unter anderem bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten 2021 bereits gemeinsam an dem Format "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.

So geht es bei Jerkel und Jerofke weiter

Vor dem Thailand-Urlaub hatten Jerofke, Jerkel und Josephine bereits in Ischgl einige Tage miteinander genossen. Jerkel hatte zudem angekündigt, nach dem Urlaub in eine Wohnung in Cala Ratjada zu ziehen. Jerofke und Josephine würden weiterhin in der Villa des einstigen Paares in Cala Lliteres wohnen. Auch das "Martiki" im Hafen des Ortes wird 2023 trotz der Trennung wieder eröffnen. Bei Instagram suchte Peggy Jerofke bereits Personal für die kommende Saison. Um zukünftig dennoch beruflich getrennte Wege zu gehen, sieht sich Jerkel derzeit nach einem zweiten Lokal im Hafen von Cala Ratjada um. "Peggy wird sich dann eher um das Martiki kümmern. Ich um das andere Lokal."

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind sie gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das aktuell in der Winterpause ist.