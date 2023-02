Tagelang herrschte Funkstille auf dem Instagram-Account von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke. Auch zuvor teilte die sonst so mitteilungsfreudige Gastronomin aus Cala Ratjada seit Wochen allenfalls mal eine Story ihres Ex-Partners Steff Jerkel und der gemeinsamen Tochter Josephine. Unterdessen gingen auch bei der MZ Anfragen von Lesern ein. Ob wir wüssten, warum Peggy Jerofke derzeit nichts poste. Am Freitag (3.2.) meldete sich die Auswanderin dann endlich wieder – aus Thailand. In einer Instagram-Story zeigte sie sich mit ihrer Tochter Josephine im Metadee Concept Hotel in Phuket, wo sie gemeinsam mit Jerkel und der Vierjährigen Urlaub macht. "Hier kann man es erstmal aushalten", sagt sie und zeigt den Pool der Anlage. "Ich freu' mich voll."

In Thailand hatte Jerofke in den vergangenen Wochen an den Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" teilgenommen. Die Sendung soll noch im Frühjahr auf RTL2 ausgestrahlt werden. Mit dabei ist aus Ex-Bachelor und Mallorca-Resident Paul Janke. "Es war eine aufregende Zeit, ich habe tolle Leute kennengelernt", resümiert Jerofke die Erfahrung. Vielmehr dürfe sie aktuell nicht sagen.

Steff Jerkel freut sich über das Wiedersehen

Auch ihr Ex-Partner Jerkel, mit dem sie ein enges Verhältnis pflegt, postete auf Instagram News vom Wiedersehen. Unterlegt mit "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen zeigt er die tanzende Peggy Jerofke beim Auspacken der Koffer. "Überraschung. Schaut mal, wer wieder da ist", freut sich Jerkel.

Das enge Verhältnis der beiden Ex-Partner, die erst im November ihre Trennung bekannt gegeben hatten, hatte bei Fans der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" immer wieder für Spekulationen gesorgt. Diesen erteilt Jerkel auf Instagram prophylaktisch eine Absage: "Und gleich vorweg: Nein, wir sind nicht wieder zusammen und es ist keine Verarschung. Sondern nur ein Paar, welches sich toll versteht und als Familie einen schönen Urlaub genießen will."

Den Urlaub hatte Jerkel bereits seit einigen Tagen mit seiner Tochter genossen. Es war das erste Mal, dass die beiden so lange ohne die Mama Peggy unterwegs waren:

In einem Post am Donnerstag (2.2.) gab der Auswanderer unter einem Foto mit seiner Josephine zu, dass er sich eigentlich immer einen Jungen gewünscht hatte. "Jetzt bin ich einfach dankbar, dass es so gekommen ist und ich dich habe, kleine Maus", schreibt er darin weiter.

Das sind Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind sie gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das aktuell in der Winterpause ist. /pss