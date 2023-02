Mit zu den bekanntesten und beliebtesten Protagonisten des Auswanderer-Formats "Vox" gehören Steff Jerkel, Peggy Jerofke und Jenny "Delüx". Mit allen drei Protagonisten stehen bald neue Folgen an. Wir verraten die genauen Sendetermine und worauf sich Zuschauer freuen können.

Wann läuft die nächste Folge mit Peggy und Steff?

Die Fans von Peggy Jerofke und Steff Jerkel können schon Countdown zählen. Am Freitag, den 10. Februar, läuft unter dem Titel "Goodbye Deutschland: Liebe bis ans Ende der Welt" um 21.15 Uhr eine Spezialfolge mit den beiden Auswanderern als Protagonisten. Darin soll es um das Leben des Paares und der Familie nach der Trennung gehen, wie man aus der Programmbeschreibung erfährt. "Peggy und Steff sind getrennt – bislang lebten sie unter einem Dach. Doch damit soll nun Schluss sein. Steff sucht sich eine neue Wohnung!"

Auch geschäftlich getrennte Wege

Auch geschäftlich will Jerkel seinen Weg jetzt ohne Peggy gehen, wie er der MZ vor Kurzem bereits verraten hatte. "In Cala Ratjada hat er ein Lokal erspäht und will den Urlaubern etwas völlig Neues anbieten! Und auch Peggy hat neue Pläne für die Tiki Bar. Aber können die beiden wirklich getrennte Wege gehen? Oder gibt es ein Liebescomeback?", heißt es in der Ankündigung weiter. Bis zuletzt hatte vor allem Jerkel eine klare Antwort auf die Frage vieler Fans: "Nein, wir sind nicht wieder zusammen und es ist keine Verarschung. Sondern nur ein Paar, welches sich toll versteht und als Familie einen schönen Urlaub genießen will", schrieb er zuletzt in dem sozialen Netzwerk Instagram zu einer Aufnahme aus dem Thailand-Urlaub der Familie.

Wann läuft die nächste Folge mit Jenny "Delüx"?

Auch eine andere, besonders beliebte Auswanderin ist bald wieder auf Vox zu sehen: Nur eine Woche später können Fans Jennifer Thiesen wieder auf den Bildschirmen sehen. Am 17. Februar um 20.15 Uhr sind sie und ihr Achim zwei der insgesamt sechs Protagonisten der Folge. Neben ihnen sind auch Sascha Winkels und Deniz Gülpen und die Auswanderer Gina und Micha zu sehen.

Jenny "Delüx" heiratet vor den TV-Kameras

"In Cala Millor auf Mallorca ist eine Auswanderin ganz aufgeregt. In nicht mal mehr zwei Wochen wird Boutiquebetreiberin Jenny ihren Achim heiraten. Auf dem Standesamt hat Jenny schon 'Ja' gesagt. Nun soll die Traumhochzeit unter Palmen folgen. Doch ausgerechnet jetzt gibt es immer wieder heftige Regenfälle auf Mallorca", heißt es in der Programmbeschreibung.

Wie bereits damals berichtet, hatte das Paar in Deutschland am 19. August 2022 standesamtlich geheiratet. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober fand die freie Trauung auf Mallorca statt. Nun können erneut die Zuschauer von Vox dabei sein. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Für den Unternehmer war es bereits seine vierte Hochzeit.

Mit Jens Büchner auf die Insel

Jennifer Thiesen zog im Jahr 2010 mit 23 Jahren auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen, damals acht Monate alten Sohn. Damals hieß sie noch Jennifer Matthias. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Sie eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Achim Thiesen ist seit 2017 auf der Insel und betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor, direkt nebenan.