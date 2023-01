Über 24 Jahre waren die aus dem Vox-Format bekannten Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel zusammen. Im November gaben sie in einer Folge ihre Trennung bekannt. Wie alles begann, erzählt uns nun Steff Jerkel.

Wie 1998 alles begann

Alles begann im Mai 1998, im Cha Cha, einem Nachtclub von Freunden von Jerkel, in Arenal. Jerkel hatte damals zwar eine Wohnung in Arenal, lebte aber nicht mehr fest auf der Insel, sondern pendelte zwischen Hamburg und Mallorca. Peggy Jerofke war mit einer Freundin auf der Insel im Urlaub. "Da die Club-Betreiber Freunde von mir waren, war ich recht oft im Cha Cha", so Jerkel. Kennengelernt hatte Jerofke zunächst ein Freund von Jerkel. "Er fand sie toll, hat sie mir dann vorgestellt und ich habe sie ihm dann sozusagen weggeschnappt." Streit habe es deswegen nicht gegeben.

"Ich fand sie gleich zuckersüß"

Jerkels erster Eindruck von seiner Peggy war mehr als gut. "Ich fand sie gleich zuckersüß. Ich weiß noch genau, dass ich damals gedacht habe 'Wenn ich wirklich mit dieser Frau zusammenkomme, drehe ich durch'" , so Jerkel, der auf kleine, zierliche Frauen steht.

Peggy Jerofke hingegen müsse geschockt gewesen sein von ihm: "Im Gegensatz zu ihr war ich groß, breit und hatte Haare, die fast bis zum Bauchnabel reichten. Von ihrer Seite aus war es sicher keine Liebe auf den ersten Blick." Sie habe um die 43 Kilogramm gewogen, Jerkel hingegen eher 120 Kilogramm. "Wir waren ein sehr auffälliges Paar."

Jerkel war damals gerade 30 Jahre alt geworden, Peggy Jerofke zudem erst 23 Jahre. "Der Altersunterschied war damals kein Thema, für mich sowieso nicht", so der Hamburger.

Es wurde noch romantisch

An dem Kennenlern-Abend im Cha Cha wurde es dann sogar noch ganz romantisch. "Der Strom ist ausgefallen. Ich habe Peggy mit einem Feuerzeug aus dem Club begleitet", erinnert sich Jerkel. In den Monaten nach dem ersten Kennenlernen auf Mallorca hätten sich die beiden in Deutschland dann gegenseitig besucht und besser kennengelernt. Peggy Jerofke wohnte damals im Spreewald, Jerkel in Hamburg. "Ich war damals ein richtiger Romantiker, habe ihr die Zigaretten angezündet, Blumen mitgebracht. Damit sie nicht mit der Bahn zu mir fahren musste, habe ich sie sogar bei sich zu Hause abgeholt."

Ein paar Einblicke ins Familienalbum aus den vergangenen über 24 Jahren gibt es hier:

Ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen auf Mallorca seien Jerkel und Jerofke zusammengekommen. "Kurz vor Weihnachten ist Peggy zu mir nach Hamburg gezogen und hat bei mir gearbeitet", so der Auswanderer, der damals erst ein Fußball-Club-Heim betrieb, später ein Tennis-Club-Heim. "Da hat sie geholfen, mit allem, was anstand."

Mallorca als künftiger Lebensmittelpunkt

Immer wieder seien die beiden Mallorca-Liebhaber von da an gemeinsam auf die Insel geflogen. 2007 beschlossen sie, dass sie fest auf der Insel wohnen wollen. 2008 mieteten sie sich zuerst ein Haus in Can Picafort an, Jerkel pendelte noch eine Weile zwischen Mallorca und Hamburg. "Wir wollten damals zuallererst Ferienhäuser auf der Insel kaufen und vermieten", erinnert sich Jerkel. Doch auch ein Lokal in Cala Ratjada hatten sich die beiden angeschaut. Schnell kam die Idee auf, ein Wellness-Center dort einzurichten, doch es gab Probleme mit der Stromversorgung. "Diesen Plan haben wir dann also sein lassen, das Lokal hatten wir aber schon gekauft. Da ein Freund von mir ein griechisches Restaurant in Hamburg betrieb, eröffneten wir kurzerhand auch eines auf Mallorca." Ziemlich zeitgleich, 2009, kauften die beiden die 3-Millionen-Villa in der Cala Lliteres, in der sie aktuell noch wohnen.

Schon 1996 mit Ex-Freundin ausgewandert

Für Steff Jerkel war es übrigens nicht das erste Mal, dass er fest auf Mallorca lebte. Jerkel war 1996 mit seiner damaligen Freundin nach Mallorca ausgewandert, um dort in die Rockbar eines Bekannten mit einzusteigen. Statt dem Geschäft nachzugehen, feierte Jerkel - wie er selbst sagt - acht Monate lang durch. "Bis ich pleite war und meine damalige Freundin abgehauen ist." Die Wohnung in Arenal hatte er mit Freunden gekauft. Nach der geplatzten Auswanderung ging Jerkel zurück nach Deutschland.

Keine Hochzeit, aber Nachwuchs

Geheiratet haben Jerkel und Jerofke nie. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten zunächst miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Am 13. März 2018 kam die einzige Tochter der beiden, Josephine, zur Welt. Im Mai 2021 eröffneten der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki". Seit Ende Oktober ist das Lokal in der Winterpause. Mittlerweile ist auch bekannt, dass das Martiki im Frühjahr 2023 wiedereröffnet.

Ob es ein Liebes-Comeback der beiden gibt, ist noch unklar - auch wenn Fotos in den sozialen Netzwerken darauf hindeuten könnten. ""Nein, noch kein Comeback. Nur Freunde", lautete Jerkels Antwort gegenüber der MZ kürzlich. Wünschen würden es sich beide aber, wie kürzlich in einem Video des Senders Vox während des gemeinsamen Ski-Urlaubs in Ischgl herauskam.