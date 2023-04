Oft ist das erste Projekt, mit dem die vom Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ begleiteten Auswanderer auf Mallorca durchstarten wollen, ein Lokal. Ostern ist für die Gastronomen meist der Startschuss in die Saison 2023, sodass viele arbeiten müssen. So mancher Auswanderer entpuppte sich im MZ-Gespräch aber auch als großer Osterfan. Andere halten, oft der Kinder wegen, zumindest an der Tradition des Eierfärbens und -versteckens fest. Bei wieder anderen kommt an den Feiertagen Heimweh auf.

Die Osterfans:

Marion Pfaff

Marion Pfaff, besser bekannt als „Krümel“ von Krümels Stadl in Peguera ist einer der überzeugten Osterfans: „Ob man es glaubt oder nicht, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Für mich ist es sehr wichtig, dass unser Sohn weiß, was Ostern religiös bedeutet. Seit er sprechen kann, beten wir auch jeden Abend.“ Zwar müsse sie an den Feiertagen arbeiten, dennoch seien die Feiertage für sie heilig. Ganz traditionell wird die Sängerin Ostereier einfärben und sie dann, wenn ihr Sohn schläft, überall im Garten verstecken – mit Süßigkeiten und einem Geschenk dazu. „Maximilian hat bis letztes Jahr noch an den Osterhasen geglaubt“, sagt die 50-Jährige.

Die Robens

Auch Auswanderin Caro Robens hat beim Eierfärben „Spaß wie ein kleines Kind“. „Ich habe schon alle Farben hier“, erzählte sie der MZ schon vor Tagen. Ihr Mann Andreas wiederum hasse Ostereierfärben. „Er findet es überflüssig, hilft auch nicht mit, sondern isst die Eier dann nur.“ Am Karfreitag müssen die Bodybuilder weder in ihrem Iron Gym noch im Iron Diner arbeiten, das an der Playa de Palma Matthias Bender und Damaris Rosa betreiben. „Wir werden über die Insel fahren, wenn das Wetter mitspielt.“

Steffi Mersch

Bei der Auswanderin, die mit ihrer Tochter Nayla an der Ostküste lebt, sind es nicht farbige Eier, sondern selbst gemalte Osterkarten, die für sie fest zu den Feiertagen dazugehören. „Ostern und die Auferstehung Jesu sind uns sehr wichtig, da wir gläubige Christen sind“, sagt Steffi Mersch. Die beiden werden grillen, backen, und Tochter Nayla darf Ostereier suchen. Auch die Generalprobe auf dem Laufsteg für das Opening von Jennifer Thiesens Boutique Jenny Delüx am Ostersamstag (8.4.) steht an. Dort darf Mersch erneut ihre selbst genähten Taschen anbieten. „Nayla wird auch wieder für Jenny laufen, und auch ich werde dieses Mal etwas von ihr tragen.“

Ostern ist Familien-Zeit:

Tamara Gülpen

Die Saarländerin, die den Winter mit Mann Marco Gülpen und Sohn Giulio in Deutschland verbringt, ist schon etwas wehmütig, wenn sie an die Feiertage denkt: „Das Osterwochenende wird das letzte Wochenende mit der Familie sein. Wir werden es in vollen Zügen genießen, mit gutem Essen von der Oma und Eiersuche“, so Gülpen, die die Osterfeiertage schon als Kind geliebt hat. Danach kehren die Gülpens, wie gehabt, auf die Insel zurück, um mit ihrem Hostal Playa de Palma und der Cocktailbar Despacito offiziell in die Saison 2023 zu starten.

Andrea Goebel

Wie wichtig Familie ist, weiß auch die Friseurin vom Salon Modern Style an der Playa. „Ostern feiern wir nicht wirklich. Am Karsamstag haben wir aber Familienzusammenführung. Mein Mann lebt ja mittlerweile in Deutschland, unsere große Tochter auch“, so Goebel. Zusammen mit der jüngeren Tochter, Céline, treffe sich die vierköpfige Familie auf dem Festland.

Claudia Runggaldier

Die Hochzeitsplanerin hat sich in den vergangenen Jahren als großer Halloween-Fan auf der Insel geoutet. Jedes Jahr dekoriert sie ihr Haus zu einem Horrorhaus um und erwartet Hunderte von Besuchern. Dass sie Ostern gar nicht groß feiert, erwarten daher wohl die wenigsten. „Bei uns geht es ganz gemütlich und vor allem unauffällig zu. Wir essen immer eine original österreichische Osterjause mit Schinken, Würsten, Eiern und Kren“, verrät die Auswanderin. Zudem verstecke sie Eier, spiele mit ihren beiden Kindern und warte auf den Osterhasen. „Vielleicht mache ich mit ihnen dieses Jahr auch einen Kurztrip irgendwohin.“

Mark Wycislik

Auf dem Programm des zweifachen Familienvaters, der in Cala Millor das Restaurant Mile’s betreibt, steht ebenfalls „Kinderbespaßung“. „Wir bemalen Eier, basteln Osterdeko, und natürlich dürfen die Kinder dann auch im Garten Eier suchen.“ Auch ein Ausflug mit Fahrrädern und Inlineskates sowie ein Strandbesuch stehe an.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Das in Cala Ratjada ansässige, aktuell getrennte Auswanderer-Paar will sich Tochter Josephine zuliebe Ostern zusammenraufen. „Für die Kleine werden wir auf jeden Fall Ostereier verstecken und uns ein paar Stunden gemeinsame Zeit nehmen“, sagt Steff Jerkel. Ex-Partnerin Peggy Jerofke hat nach der Winterpause noch pünktlich zu den Osterfeiertagen am 5. April das Restaurant Tiki Beach im Hafen wiedereröffnet. „Am Ende ist es doch immer alles stressig, egal wie früh man mit den Vorbereitungen anfängt“, fand Peggy Jerofke. Jerkel werkelt unterdessen in seinem neuen Lokal in der Avinguda Cala Agulla weiter.

Rodolfo Prevelato (Ruda Puda)

Leider nicht mit seiner ganzen Familie, aber zumindest mit seinem Partner wird der Brasilianer die Feiertage verbringen. Prevelato ist als Dragqueen Ruda Puda bekannt geworden. „Während der Ostertage denke ich immer an meine Familie in Brasilien. Dort wird sehr katholisch gefeiert. Dabei darf auch ein Bacalao-Gericht nicht fehlen.“ Um zumindest ein bisschen an die Tradition seines Herkunftlandes anzuknüpfen, kocht auch er am Karfreitag oder Ostersonntag ein brasilianisches Stockfisch-Gericht. „So fühle ich mich als Teil meiner Familie.“ In diesem Jahr begehe er die Feiertage mit seinem Mann und deutschen Freunden aus Andratx. Am Gründonnerstag (6.4.) ist er zudem mit der Gruppe DraBingo in El Cid in Molinar aufgetreten.

Ostern bedeutet Arbeit:

Jenny „Delüx“

Damit die Urlauber es schön haben, muss ein Großteil der Auswanderer während der Feiertage arbeiten. Dazu gehört auch Jennifer Thiesen, die in Cala Millor die Boutique Jenny Delüx betreibt. „Am Ostersamstag ist schon seit Jahren immer meine Eröffnungsfeier. Daher bedeutet Ostern bei mir immer ‚Jetzt geht’s wieder los‘.“ Den Ostersonntag verbringen die Thiesens (Achim, Jenny und Leon) zu Hause. „Mein Sohn, jetzt 13 Jahre, wünscht sich, dass er bei uns auf dem Grundstück Eier suchen darf.“

Sascha Thielen

Am selben Tag eröffnet auch dieser Auswanderer sein Restaurant Red Rubber Duck in Peguera nach der Winterpause offiziell wieder. Er sagt ganz direkt: „Ostern hat keine Bedeutung für uns, da wir Gastronomen sind und meist zu Ostern arbeiten.“

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz

Noch nicht wieder in seiner Wohnung in Peguera ist aktuell das Auswanderer-Paar Mermi-Schmelz, das die Wintermonate regelmäßig in Österreich verbringt. Dort arbeiten die beiden im Starchen Stadl. „Wir haben am Ostersonntag (9. April) unseren letzten Arbeitstag. Am Ostermontag werden wir unsere Wohnung hier putzen und eventuell schon in Richtung Deutschland aufbrechen, oder eben am Dienstag.“ Ostern habe für die Kult-Auswanderer keine besondere Bedeutung. „Ich esse da auch nicht mehr Eier als sonst, denn ich esse sowieso jeden Tag ein bis zwei“, sagt Kathrin Mermi-Schmelz.

Holger und Juliette Bombien

Nur einen Steinwurf entfernt liegt das Lokal Bei Juliette und Holger. Auch dieses Auswanderer-Paar „muss“ zu den Feiertagen schuften. „Juliette muss in Peguera den Laden schmeißen, während ich meinem ehemaligen Chef in Deutschland auf einer Baustelle helfe“, so Holger Bombien. Trotz Arbeit freuen sich die Bombiens auf ihre Gäste: „An Ostern kommen viele Stammgäste, oft mit Kids.“ Für die Kleinen versteckt Juliette Bombien wieder Eier und Co.

Dennis Schadly

Auch in der Deutschen- und Auswanderer-Hochburg Cala Millor wird dieser Tage geschuftet. Der „Mann mit den Hüpfburgen“ etwa weiß: „Chef kommt von Beschäftigung“, wie er sagt. Zusammen mit seiner Freundin Magdalena Anna Sota steht Schadly angesichts der geplanten Eröffnung seines neuen Showrooms etwas unter Druck. „Der neue Laden versinkt gerade im Bauchaos.“ Neben all der Arbeit nutze er die Feiertage auch, um etwas zu reflektieren und zu schauen, „welche Richtung für meine Zukunft die beste ist“.

Angela de Rosa

Nicht weit entfernt geht es auch im Little Rock Stars rund. „Feiern können wir an Ostern nicht. Wir starten um diese Zeit mit täglichen Öffnungszeiten in die Saison“, so Angela de Rosa. Die Zeit fürs Osterkörbchensuchen lässt sich die dreiköpfige Familie dennoch nicht nehmen. „Meine Tochter besteht auf der Tradition.“

Ilona Flesch

Auch die einstige Faneteria, die aktuell Ilona Flesch unter dem Namen „Unikat“ betreibt, hat zu den Feiertagen geöffnet. Besonders feiern würde sie nicht. „Vielleicht gibt es besonderes Essen.“

Sebastian und Sven Florijan

Schon seit dem 11. Januar wieder geöffnet hat in Cala Ratjada das Bon Sol. „Wir feiern Ostern mit unseren Gästen“, erzählt uns Sebastian Florijan. Bei dem Auswanderer kommen zu den Feiertagen immer viele Kindheitserinnerungen hoch. „Man denkt daran, wie es früher war.“

Wolfgang und Gina Illgner

Das Auswanderer-Paar wird in seinen Ferienapartments in Cala Ratjada zu Ostern Gäste empfangen und „schön mit ihnen essen gehen“, so Gina Illgner. Leider kann Nichte Nadine, die für die Auswanderin wie eine Tochter ist, zum diesjährigen Osterfest nicht auf die Insel kommen.

Sohel Abdoulkhanzadeh

An der Playa de Palma werden zu Ostern die Urlauber auf- und ablaufen. Beim Betreiber der Cocktail-Bar Chucca können sie Cocktails schlürfen. Er selbst wird vor Ort am Arbeiten sein, wie er erzählt.

Patrick Zahn & Nils Heidenreich

Ähnlich sieht es bei diesem Auswanderer-Paar aus, das an der Playa das Könige der Nacht betreibt. „Wir werden zu Ostern an allen Tagen ab 19 Uhr geöffnet haben. Arbeit geht vor“, so Zahn. Weihnachten bedeute ihnen mehr als Ostern.

Sascha Winkels, Deniz und Kiana Gülpen

Durchgearbeitet wird auch bei dieser dreiköpfigen Auswanderer-Familie, die an der Playa das Restaurant Up Up betreibt. „Es gibt wie gewohnt Gulasch und Gesang. Es haben sich schon viele Fans gemeldet, die auf Mallorca sind und kommen möchten“, so Sascha Winkels. An den geschlossenen Tagen seien die Auswanderer für Musikvideo-Dreharbeiten und TV-Interviews gebucht. Tochter Kiana übe fleißig für ihren ersten Catwalk auf einem Fashion-Event.

Familie Fischer

Pünktlich zu Ostern gehen diese Neu-Auswanderer am Gründonnerstag (6.4.) in Portocolom mit ihrem Lokal Yo Soy an den Start. „Wir wünschen uns, dass wir den Gästen ein schönes Osterfest bieten können mit leckerem Essen von unserem Koch Holger“, so Sina Fischer.

Übersicht mit den geöffneten Lokalen der Auswanderer: hier