Die Osterferien stehen vor der Tür und damit auch der Saisonbeginn auf Mallorca. Wie für zahlreiche andere Restaurants, Bars, Hotels und Clubs auch bedeutet dies für viele "Goodbye Deutschland"-Auswanderer: Die Winterpause ist vorbei. Es geht wieder los. Ein Überblick über einige bekannte Lokale und ihre Pläne für die kommenden Wochen.

Playa de Palma

Chucca

Das Lokal von Sohel Abdoulkhanzadeh hat schon offen, allerdings nur freitags bis sonntags. Ab dem 29. März soll täglich von 18.30 bis 3 Uhr geöffnet werden. An dem Tag feiert die Cocktail-Bar ihr vierjähriges Bestehen. Der Auswanderer zeigt sich optimistisch: "Diese Saison starten wir mit einem komplett anderen Feeling, da wir Corona nun ein Stück weit hinter uns lassen können. Zudem haben wir mittlerweile einen sehr großen Kundenstamm." Er rechnet mit einer starken Saison. "Wir werden sehr viel zu tun haben."

Auf der faulen Haut gelegen hat Abdoulkhanzadeh im Winter nicht. "Ich habe meine Finca verschönert und damit viel Zeit verbracht. Meine Hunde haben sich richtig toll entwickelt und sind so unfassbar herzlich." Er sei momentan sehr glücklich und genieße seine Freiheit.

Iron Diner

Franchisenehmer Matthias Bender und seine Frau Damaris haben das Iron Diner bereits am 16. Februar wieder geöffnet. Aktuell sind die Öffnungszeiten noch eingeschränkt von Dienstag bis Samstag 11.30 bis 18 Uhr. Ab 1. April geht es dann wie gewohnt von 12 bis 20 Uhr weiter, dann auch wieder von Dienstag bis Sonntag. Das offizielle Saison-Opening ist für den 9. April geplant, es gibt einen Sektempfang und ab 15 Uhr Livemusik.

"Wir setzen unseren Schwerpunkt verstärkt auf Burger sowie Frische und Qualität", erklärt Bender die Pläne für die Saison. "Für die Burger wird in der Saison 2023 zu 100 Prozent auf Black-Angus-Qualität gesetzt. Im wöchentlichen Wechsel gibt es zudem besondere Empfehlungen, auch aus der spanischen Küche, wie z.B. Albóndigas oder Tortilla."

Auch Bender erwartet eine gute Saison. "Wir freuen uns auch auf viele neue internationale Gäste", so der Auswanderer, der gemeinsam mit Damaris Rosa nun komplett auf der Insel angekommen ist und an seinen Spanischkenntnissen arbeitet.

Könige der Nacht

Ebenfalls seit Mitte Februar hat auch das Playa-Lokal "Könige der Nacht" auf, wie Betreiber Patrick Zahn gegenüber der MZ bestätigt. Aktuell sind die Öffnungszeiten von 19 Uhr bis 2 Uhr. Derzeit ist die Bar montags und dienstags geschlossen. Ab dem 11.4. ist nur noch dienstags Ruhetag. Neu in dieser Saison ist ein Frühschoppen-Event, das zweimal im Monat sonntags stattfinden soll. Zahn geht davon aus, dass die Saison besser als die vorherige wird.

Und auch privat gibt es Neuigkeiten: Zahn und sein Partner Nils Heidenreich heiraten am 6. Mai. Die Kameras von "Goodbye Deutschland" sind da selbstverständlich dabei. "Wir sind schon fleißig am Drehen."

Hostal Playa de Palma / Despacito

Das Hostal Playa de Palma bekommt zum Saisonstart einen neuen Anstrich: Gelb-pink statt blau-weiß an der Fassade, aber auch in den Innenräumen wird gearbeitet. "Es wird richtig bunt. Jede Etage - auch der Flur und die Zimmer - bekommt eine andere Farbe", verrät die Betreiberin Tamara Gülpen der MZ. Sie hoffe, dass alles rechtzeitig fertig werde. "Dadurch, dass wir so gut gebucht sind, ist es schwierig, die Zimmer fertig zu bekommen. Zum Glück machen unsere Gäste bisher gut mit und wechseln das Zimmer, wenn es notwendig ist", so die 31-Jährige.

Mitte April gehe es für sie, Marco und den gemeinsamen Sohn der beiden wieder nach Mallorca. "Die Cocktailbar Despacito werden wir ein paar Tage danach wieder öffnen". Es habe dann von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Während das Hostal normalerweise ganzjährig für Besucher offen ist, hat das Despacito nicht das ganze Jahr über auf.

Up Up

Den ganzen Winter durchgehend geöffnet aber nicht täglich hatte auch das für sein Gulasch bekannte Restaurant von Sascha Winkels und Deniz Gülpen. An vereinzelten Tagen hatten die Auswanderer mit Wasserproblemen zu kämpfen. Ab April gelten wieder die Sommeröffnungszeiten. Geöffnet ist voraussichtlich von 13 bis 20 Uhr. Dienstags und sonntags bleibt erst einmal Ruhetag. In diesem Jahr bietet das Lokal zum ersten Mal auch private Feiern von Geburtstagen oder Verlobungen mit Catering und Co. an.

Peguera

Red Rubber Duck

Am 17. März ist Sascha Thielen mit seinem Lokal "Red Rubber Duck" in Peguera früher als sonst in die neue Saison gestartet. Pünktlich zur Eröffnung zeigt sich das Lokal optisch in neuem Gewand, auch die Speise- und Cocktail-Karte hat der Lokalbetreiber angepasst. Die Tendenz: Alles soll hochwertiger werden.

"Uns ist aufgefallen, dass die Kunden, wenn sie essen gehen, hochwertigere Gastro-Angebote haben wollen", erzählt Thielen der MZ. Daher gibt es nun statt "Tex-Mex" (Burritos, Enchiladas etc.) Tapas, aber längst keine rein spanischen, betont der 45-Jährige. Zu viel verraten möchte er noch nicht. Es gebe aber etwa das asiatische Nudelgericht Pad Thai als Tapa oder auch knuspriges Chicken kombiniert mit Popcorn. Auch Ziegenkäse-Bonbon auf Rote-Beete-Gazpacho können die Gäste bestellen.

Bei den Drinks setzt der Auswanderer in Zukunft auf ein hochwertigeres Angebot. "Wir gehen jetzt in Molekular-Richtung, es wird rauchen und dampfen", sagt er. Während das Angebot zuletzt noch sehr Mainstream gewesen war, schlägt der Gastronom nun auch teils die Profirichtung ein.

In diesem Jahr feiert Thielen mit seinem Lokal zudem zehnjähriges Bestehen. "Am 25. August wird es daher eine große Party geben, mit DJ und einigen Stargästen", verspricht Thielen. Geöffnet ist das Lokal täglich außer dienstags von 12 bis circa 0 Uhr.

Krümels Stadl

In den vergangenen Wochen glich das beliebte Partylokal noch einer Großbaustelle. Am Freitag (24.3.) eröffnet es wieder, einen Tag später gibt es den ersten Live-Act: Marion Pfaff selbst tritt auf. Ab dem 1. April gibt es dann jeden Tag Live-Musik. Das große Saison-Opening findet allerdings etwas später, am 30. April, statt. Das Lokal ist täglich von 16 Uhr bis 4 Uhr geöffnet.

Die Gäste werden das Lokal kaum wiedererkennen, verspricht Marion Pfaff. "Wir haben Krümels Stadl eigentlich von außen gesehen komplett abgerissen", so die Auswanderin. "Wenn es regnet oder kühler ist abends, lässt sich das Dach automatisch öffnen und auch die Seitenfenster werden automatisch hochfahren. Hinten haben wir jetzt eine tolle neue Holzterrasse, die zum Sitzen einlädt."

Das Team ist bis auf eine Ausnahme komplett neu. "In den vergangenen Jahren haben wir wegen des mangelnden Wohnraums immer Probleme gehabt, Personal zu finden", so Pfaff. "Dieses Jahr haben wir extra eine Wohnung von knapp 100 Quadratmetern in Santa Ponça angemietet, mit einem riesengroßen Balkon und Meerblick. Wir wollen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und ihr eigenes Reich haben."

Damit die Saison ebenso "bombastisch" wird wie die vergangene, hat Krümel wieder zahlreiche bekannte Künstler verpflichtet: Paul Janke, Menderes, Olaf Henning, Biggi Bardot und auch Alex Engel. Neu im Programm ist Prince Damian (damals DSDS und Dschungelcamp). Mit Peter Klein, der nach seiner Trennung von Reality-TV-Star Iris Klein eine Karriere als Sänger anstrebt, sei man in Verhandlungen.

Bei Juliette und Holger

Das Lokal feiert am 1. April sein offizielles Opening. Derzeit wird auch dieses Lokal noch renoviert. In der neuen Saison wollen die Betreiber mehr TV-Bildschirme anbieten. Bis zu vier Fußballspiele können so gleichzeitig gezeigt werden. Es gebe in diesem Jahr sieben verschiedene Sorten Sangria, die jeden Tag mit frischen Früchten zubereitet werden: Rot-trocken, Rot-lieblich, Rosé, Weiß, Grün, scharf, alkoholfrei. Die Öffnungszeiten sind von 19 Uhr bis 2 Uhr, wenn nötig bis 4 Uhr.

Die Auswanderer hoffen ebenfalls auf einen erfolgreichen Sommer. "Die Hoteliers haben uns gesagt, dass sie sehr gut gebucht sind. Das freut uns, weil alle gesagt haben, die Leute wären vorsichtiger." Man gehe davon aus, dass die Preise trotz Inflation stabil bleiben werden. "Um zehn Cent müssen wir vielleicht das eine oder andere erhöhen", so Holger Bombien.

Cala Ratjada

Tiki Beach

Die vergangenen Monate waren turbulent im Leben von Auswanderin Peggy Jerofke, die mit der Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt geworden ist. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Steff Jerkel, will sie das bislang gemeinsam betriebene Lokal "Tiki Beach" an der Meerespromenade in Cala Ratjada alleine schmeißen.

Eröffnung ist am 6. April. "Zu Ostern soll es auf jeden Fall losgehen in diesem Jahr", so die Auswanderin. Im vergangenen Jahr hatte das Tiki Beach die Eröffnung immer wieder verschieben müssen, da die Umbauarbeiten an der Meerespromenade einen regulären Betrieb unmöglich machten.

Für die neue Saison wurden einiges erneuert. "Wir haben unsere Möbel auf der Terrasse nochmal komplett neu mit einem besseren Holz gebaut, damit sie den starken Witterungsverhältnissen standhalten können. Im letzten Jahr hatten wir da Probleme, die Tische klebten und die Gäste dachten teilweise, sie wurden nicht geputzt."

Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 24 Uhr, ab Juni bis 1 Uhr.

Neues Lokal von Steff Jerkel

Nach seiner Trennung von Peggy Jerofke versucht Steff Jerkel mit einem neuen Lokal im selben Ort sein Glück. Der Auswanderer hat ein Lokal in der Avinguda Cala Agulla gepachtet. Dieses sei ganze 600 Quadratmeter groß, verfüge über 400 bis 500 Sitzplätze, so Jerkel. "Auf die Terrasse scheint den ganzen Tag die Sonne", schwärmt der Vater einer Tochter, der im Stil des "Tiki Beach" im Freien eine kleine Cocktail-Ecke anbringen will.

"Es wird alles von A bis Z umgebaut. Ich werde eine große Küche einbauen lassen, die bestimmt 200.000 Euro verschlingt, den Boden aufreißen, neue Leitungen legen für Fernseher, die Musikanlage und ein neues Ausschenksystem." Durch Letzteres sollen die Gäste nach einer kurzen Einführung ihr Bier in der weitläufigen Bar direkt an den Tischen selbst zapfen können. Noch würden Experten prüfen, ob es trotz der Hitze auf Mallorca möglich ist, dass das Bier gekühlt bei den Gästen ankommt.

"Auch Möbel lasse ich wieder extra bauen", erzählt der Gastronom der MZ. Dart-Scheiben und Fernseher sollen ebenfalls angebracht werden, um Turniere anbieten und Fußballspiele übertragen zu können. Sollte alles mit dem Umbau klappen, gehe es pünktlich zur Frauen-Fußball-WM am 20. Juli los.

Bon Sol

Bereits seit dem 11. Januar hat das Bon Sol wieder eröffnet, derzeit mittwochs bis samstags. Ab April ist nur noch jeden Dienstag Ruhetag, erklärt Betreiber Sebastian Florijan. "Für die neue Saison haben wir jeden Donnerstag einen Barbecue-Abend geplant und alle zwei Wochen live Musik mit Dave Rope." Die Schäden, die durch das Sturmtief Juliette Ende Februar entstanden waren, habe man reparieren können. "Wir glauben an eine sehr gute Saison für alle Gastronomen. 2022 war schon klasse, 2023 wird noch besser."

Privat werde sich nichts ändern, so Florijan, der seit zehn Jahren mit Ehemann Sven verheiratet ist. "Wir sind glücklich als Ehepaar und als Team." Im TV wird man die Auswanderer wohl eher selten sehen. Man habe TV-Anfragen, Priorität habe aber das Bon Sol.

Cala Millor

Mile's

Seit Mitte März hat auch das Mile's von Mark Wycislik wieder geöffnet. Auf der Karte habe man in dieser Saison wieder die Hamburger, die speziell von einem Metzger in Porto Cristo zubereitet werden. Zudem gebe es kleine optische Veränderungen beim Mobiliar. Das Personal aus der vergangenen Saison ist auch dieses Jahr wieder am Start. Weitere Hilfe suche man dennoch (Bewerbungen an onur@miles-beach.com). Die Öffnungszeiten sind aktuell von 11 Uhr bis 22 Uhr, ab Ende April bis Mitternacht.

Little Rock Stars

Angela de Rosa hat ihr Lokal das ganze Jahr über geöffnet. "Somit starten wir ganz entspannt in die neue Saison", so die Auswanderin, die früher ein Geschäft für Kinderbekleidung betrieb. "Dieses Jahr können wir unsere neu umgebaute Terrasse präsentieren, mit mehr Sitzplätzen und einer gemütlichen Atmosphäre." Auch habe man viel an der Speisekarte gearbeitet und biete nun auch glutenfreie und vegetarische Gerichte an, sowie Pastagerichte. "Auch Livemusik wird es dieses Jahr wieder geben sowie verschiedene Themenabende."

Zudem gebe es etwas zu feiern. Die Marke Little Rock Stars gibt es seit zehn Jahren, auf Mallorca ist sie seit fünf Jahren präsent. Dies werde auf jeden Fall gebührend gefeiert. Ansonsten hat das Lokal täglich außer Mittwochs ab 16 Uhr geöffnet.

Portocolom

Yo Soy

Sina Fischer und ihr Freund Chris Jaensch sind im März nach Mallorca gezogen. Am 6. April wollen sie an der Promenade von Portocolom ein Restaurant eröffnen. Zuletzt war dort das Lokal "El Faro" untergebracht, das aber nur knapp einen Monat lang geöffnet war. Sina Fischer und ihre Mutter Marion, die ebenfalls mit von der Partie ist, haben es in "Yo soy – Kitchen & Cocktails" umgetauft.

In dem Familienbetrieb im Carrer dels Pescadors 21 (zu Deutsch: "Fischer-Straße") soll es gemischte Küche geben. "Vom Kochkäse-Schnitzel hin bis zu feinsten Meeresfrüchten", erklärt Marion Fischer, die eigentlich gelernte zahnmedizinische Fachassistentin ist. Auch die Burger bereiten die Auswanderer komplett selbst zu, backen sogar das Brot aus Sauerteig selbst.

Wie viele andere Lokalbetreiber ist Fischer aktuell noch auf der Suche nach Spanisch sprechenden Service-Kräften. Interessenten können sich per E-Mail an YoSoy2023@outlook.de bewerben. /pss /sw