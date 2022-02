Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens haben für ihr Lokal Iron Diner in Arenal neue Franchise-Nehmer gefunden. Matthias Bender und seine Partnerin Damaris Rosa sind ab dem 14. März offiziell Pächter des Lokals. Eröffnung ist dann am 26. März.

"Wir haben knapp 25 Anfragen von Interessenten bekommen. Zwei Paare sind dann in die engere Auswahl gekommen, angereist und man hat sich kennengelernt, erzählt Caro Robens der MZ. Die Bodybuilderin und ihr Mann Andreas hätten bei einem Probekochen und detaillierten Fragen dieses Mal noch genauer als sonst geprüft, ob die Interessenten auch wirklich geeignet sind. "Wir wollen nicht wieder so auf die Nase fallen wie bei den letzten Franchise-Nehmern", so das Paar.

Unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt

Im Mai 2021 hatten die TV-Auswanderer mit ihren damaligen Franchise-Unternehmern Kim und Ercan ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August machten sie öffentlich, dass sie bereits wieder aus dem Projekt ausgestiegen sind. Zu den Gründen für den Ausstieg der Auswanderer aus dem Restaurant-Projekt sagte das Auswanderer-Paar, das in Arenal seit Februar 2018 das nun einzige Iron Diner der Insel betreibt, damals: "Wir vier hatten einfach sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt."

Nun steigen also die Neuauswanderer Matthias Bender und Damaris Rosa ins Geschäft ein. Das Paar wollte sowieso mittelfristig nach Mallorca auswandern, wie Bender der MZ am Telefon erzählt. "Als wir das Gesuch von Caro und Andreas auf Instagram gesehen haben, dachten wir uns 'Das ist doch ideal. So müssen wir nichts Neues aufmachen, sondern können an einem Projekt mitmachen, das es schon gibt und sich auch schon einen Namen gemacht hat'." Im Dezember kam das Paar dann zum Kennenlernen auf die Insel. Das Kamerateam von Vox war auch schon mit dabei, ebenfalls Anfang der Woche bei der Schlüsselübergabe des Lokals.

Jahrelang in der Gastronomie gearbeitet

"Wir haben unser Zuhause in Deutschland aufgelöst und uns eine Wohnung mit Garten in Puigderrós gemietet", erzählt Bender, der mit seiner Partnerin erst am Montag (21.2.) mit der Fähre angereist ist. In das Iron-Diner-Projekt starten beide zuversichtlich: "Ich hatte vor 20 Jahren einen kleinen Laden im Feinkost-Bereich. Damaris hat jahrelang nebenbei in der Gastronomie gearbeitet und wir sind beide absolut sportaffin und offen für gesunde Ernährung", so der 52 Jahre alte Auswanderer.

Am Donnerstag (24.2.) möchte sich das Paar erneut mit Caro und Andreas Robens treffen und besprechen, was in den kommenden Wochen vor der Eröffnung noch zu erledigen ist. "Wir wollen technisch noch etwas aufrüsten, in der Küche muss auch noch ein bisschen was geändert werden, die Fenster müssen von außen geschliffen werden und ein Großputz steht an", so Bender. Langweilig, da ist sich der Auswanderer sicher, wird dem Paar kaum werden. "Man hört ja überall, dass 2022 die Saison des Jahrhunderts wird."

In Arenal eröffneten die Robens 2011 mit dem „Iron Gym" zudem ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Im Februar 2020 starteten die beiden dann mit Enthusiasmus ein weiteres Fitnessstudio: das „Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Das Besondere: Es ist das erste Studio mit Trainingsgeräten in der Inselmetropole, das auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgelegt ist und 24 Stunden geöffnet hat. Auch das "Esport Fitness" steht seit einigen Monaten zum Verkauf.