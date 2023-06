Am Montag (19.6) erfahren Fans der populären VOX-Sendung "Goodbye Deutschland", wie es den Familien Suski und Lindemann erging, als sie in 2018 nach Mallorca auswanderten. Um 22.15 Uhr wird die Wiederholungs-Folge (Erstausstrahlung: April 2018) mit dem Titel "Neustart am Ballermann" ausgestrahlt.

Familie Lindemann Familienvater Mike, seine Lebensgefährtin Andrea und seine Söhne und Kevin und Philipp wohnen, bevor sie nach Mallorca auswandern, am Bodensee. Ihr Plan ist es, ein Schnitzelrestaurant zu eröffnen, in welchem der 28-jährige Sohn Philip die Position des Küchenchefs einnehmen soll. Doch seine Berufserfahrung ist begrenzt. Für die offizielle Eröffnung ihres Restaurants haben sich mehr als 50 Leute angemeldet. In der erfährt man, ob es mit dem Neustart auf der Insel klappt. Familie Suski Das könnte Sie interessieren: 1 Trotz 5.000 Euro Bonus: "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat immer wieder Stress mit Handwerkern 1 Diese bekannten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer sind in der kommenden Mallorca-Folge zu sehen 1 In Las Vegas: "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Robens krönen USA-Trip mit dritter Hochzeit Die Familie Suski wohnt vor ihrer Auswanderung im hessischen Rodgau. Als sie Deutschland verlässt, nehmen die Eltern Volker und Helena nicht nur ihren 15-jährigen Sohn René mit, sondern ebenso die Großeltern Georg und Evelyn. Gemeinsam möchten die drei Generationen in eine Villa ziehen. Doch sie treffen auf eine böse Überraschung, als sie ihr neues Zuhause besichtigen. Die Renovierungsarbeiten sind noch nicht so weit fortgeschritten, wie ursprünglich geplant. Die gesamte Familie wird vor große Herausforderungen gestellt, da sich ihr Zeitplan verschiebt und sie nicht wissen, wo sie unterkommen sollen. Und die Kosten werden auch höher als anfänglich kalkuliert.