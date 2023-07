Wie bereits berichtet, ist in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge unter anderem zu sehen, wie sehr sich Auswanderin Peggy Jerofke und ihr Ex Steff Jerkel auf Mallorca vermissen. Neben ihnen sind Tamara und Marco Gülpen, Steffi Mersch mit ihrer Tochter Nayla und – ohne dass es in der Programmbeschreibung angekündigt war – auch Jenny "Delüx" zu sehen. Doch zunächst zu den Sorgen von Auswanderin Steffi Mersch:

Steffi Mersch und Tochter Nayla im Krankenhaus

Für sie und Tochter Nayla steht im Krankenhaus in Palma ein wichtiger Termin an. Es entscheidet sich, ob Nayla die Krankheit ihrer Mutter, Osteoporose) geerbt hat. "Der Termin ist sehr wichtig, weil wir dann auch wissen, inwieweit Nayla in Zukunft vorsichtig sein muss, ob sie am Sportunterricht teilnehmen darf etc.", erfährt der Zuschauer von der Familienmutter.

Die Auswanderin, die für ihre selbst designten Taschen bekannt ist, hat Angst, dass ihre Tochter später das Gleiche durchmachen muss wie sie selbst. "Ich weiß selbst, wie ich zeitweise eingeschränkt war, als die ganzen Wirbeleinbrüche waren." Sehr aufgeregt fahren Mutter und Tochter zusammen ins Krankenhaus in die Balearen-Hauptstadt. "Jetzt grade habe ich selbst Bauch- und Rückenschmerzen", erzählt die Familienmutter vor den Kameras.

Schock nach dem Befund

Das Schlimmste für sie wäre, wenn sich Naylas Werte verschlechtert hätten und sie anfangen müsste, Medikamente zu nehmen. Dann: der Befund. Für Mutter und Tochter ist der Befund ein Schock. "Gut ist trotzdem, dass wir jetzt das Ergebnis haben", versucht Mama Steffi Mersch die Kleine aufzubauen. "Man fühlt sich ein bisschen schuldig, da ich die Krankheit an meine Tochter weitergegeben habe. Dabei habe ich mir das ja nicht ausgesucht."

Schon bei einer zu festen Umarmung könnten Naylas Knochen brechen. Daher soll sie nun Infusionen bekommen, die den Ausbruch des Gendefekts stoppen oder verlangsamen können. Nayla soll der Herr über ihre Krankheit sein, nicht andersherum, wünscht sich Mersch. Um ihr eine Freude machen, nimmt sie sie zu einem Reiterhof mit: Als Nayla auf einem Pferd sitzt, weint Mama Steffi vor Freude.

Wegen Krankheit nach Mallorca

Ihre eigene Erkrankung war einer der Hauptgründe, warum es Mersch auf die Insel verschlagen hat. "Unser Luxus ist, dass wir auf Mallorca leben können." Doch hier müssen sie den Gürtel eng schnallen. "Es ist nach wie vor noch etwas knapp mit dem Geld, auch weil hier auf Mallorca alles viel teurer geworden ist", erzählt Mersch. Sie sei Sparen aber gewöhnt, habe niemals auf großem Fuß gelebt, erfährt der Zuschauer.

So läuft das Geschäft mit den Taschen

Gut, dass Mersch neben all den Sorgen um ihre Tochter und die Finanzen, noch ihre selbst genähten Taschen hat. Jedes Mal, wenn die alleinerziehende Mama an der Boutique von Jenny "Delüx" oder mittlerweile auch an der in Artà vorbeilaufe, "könnte sie platzen vor Stolz". Schließlich sind ihre Taschen dort ausgestellt.

Ein Treffen mit der bekannten Auswanderin, die mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt, steht an. Bedingung dafür, dass sie ihre Taschen weiter ausstellen darf, ist, dass sich Mersch weiterentwickelt hat. Nayla spricht ihr gut zu.

Der große Moment mit Jenny "Delüx"

Jenny Thiesen macht mit Mersch in ihrem Geschäft in Cala Millor eine kleine Tascheninventur, schlägt ihr etwa vor, bei einer Tasche ein schmaleres Band anzubringen. "Ich bin kein Fan von offenen Taschen", gibt Thiesen zu. In all den Jahren seien viele auf sie zugekommen, die ihre Produkte bei ihr im Geschäft ausstellen wollten, erzählt sie. "Das Jahr war ganz gut. Die Taschen werden angenommen", resümiert Thiesen gegenüber Mersch.

Marco und Tamara Gülpen: Geburtstag und Hostal-Umgestaltung

Und dann sind da noch Marco und Tamara Gülpen zu sehen. Marco Gülpen will seiner Tamara zum 31. Geburtstag etwas ganz Besonderes schenken: eine große Party und ein "richtiges Geschenk". Geschenke sind nicht so sein Ding. "Weihnachtsgeschenke kaufe ich in der Regel am 24.12., kurz vor Ladenschluss", erzählt er in der Sendung. Zum Glück bekommt er Hilfe von Mitarbeiterin Birgit.

Tamara ist ein Familienmensch

Währenddessen verbringt Tamara Gülpen Zeit mit ihrer Mutter, ihrem Opa und ihrer Oma. Ihr Opa ist mit 83 Jahren zum allerersten Mal auf Mallorca. Erneut betont sie, was die meisten Goodbye Deutschland-Fans wohl schon wissen: Sie ist ein absoluter Familienmensch. Als sie erzählt, wie selten sie ihre Großeltern im Sommer sieht, den sie jedes Jahr auf Mallorca verbringt, kämpft sie mit den Tränen.

Tamara ist gespannt, was sie von ihrem Marco bekommen wird. Sie glaubt, sie kriegt erneut ein Parfüm. "Tamara hat ein unheimliches Talent, Schmuck zu vernichten." Der Ehering war mal weg und und und...., gibt Marco Gülpen vor den Kameras preis. Auch deswegen verzichte er lieber darauf, seiner Liebsten Schmuck zu schenken.

Der Tag der großen Feier

Am Tag der großen Geburtstagsfeier ist das Motto dann "Spanische Nacht". Alle sollen in Rot kommen. Bevor die Flamenco-Tänzer loslegen, feiert Marco seinen großen Moment. Er bringt ein XXL-Geschenk in rosafarbenem Geschenkpapier mit. "Wenn da jetzt Parfüm drin ist, hab ich für die nächsten Jahre genug", scherzt Tamara. Statt Parfüm gibt es in diesem Jahr eine teure Designer-Tasche in Hellgrau.

Für eine Nacht Gast sein

Nach der Sause schlüpfen die Gülpens für eine Nacht in die Rolle ihrer Gäste und übernachten im Hostal. Tamara Gülpen fühlt sich übergangen: Sie wollte die Zimmer selbst umgestalten, erfährt man. Doch Marco Gülpen hatte schon Innenarchitektinnen engagiert.

Tamaras Glück: Ihr Marco ist nicht zufrieden mit den Ideen der Innenausstatterin: "Mir ist das zu wenig Kontrast. Ich brauche irgendwo ein wenig Farbtupfer."

Überraschenderweise hat die Innenausstatterin auch einen Entwurf für die Fassade gemacht. Auch dazu gefällt Marco Gülpen ihre Idee nicht. Auch Tamara Gülpen hatte ganz andere Pläne.

Irgendwann stehen die beiden dann vor dem neu gestrichenen Hostal. Es sind die Farben Gelb und Rosa geworden. Für Marco dürfte es sogar noch etwas mehr Rosa sein. In den Zimmern gefällt ihm dann der Kord-Bezug der Stühle nicht. "Aus Kord wäschst du keine Flecken raus", so Marco Gülpen.