So hatte sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny Thiesen alias Jenny Delüx die Eröffnung ihres neuen Geschäfts auf Mallorca nicht vorgestellt: Am Samstagvormittag wollte die 36-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Achim Thiesen ihren zweiten Laden im Carrer d'Antoni Blanes Joan, 22, in Artà offiziell einweihen, als es zu einem bedauerlichen Zwischenfall kam.

"Wir sind gegen 9 Uhr, also zwei Stunden vor der Eröffnung dagewesen", berichtet Jenny Thiesen der MZ. Die Überraschung folgte, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte: Er ging nicht hinein. "Jemand hatte uns über Nacht etwas Metallisches ins Schloss gestopft", sagt Thiesen. Es war nichts zu machen, das Schloss ließ sich nicht öffnen. "Ich war den Tränen nahe", gibt Thiesen zu.

Achim Thiesen muss das Schloss rausbrechen

Abhilfe schien zunächst auch keine vorhanden zu sein. Der Schlüsseldienst des Vertrauens hielt sich gerade in Deutschland auf. So musste Achim Thiesen wohl oder übel mit brachialer Gewalt ran. "Er hat das Schloss regelrecht rausgebrochen." Kurz nach 10 Uhr kamen die beiden dann endlich in den Laden und konnten die Vorbereitungen für die Eröffnung starten, die um 11 Uhr beginnen sollte.

"Die Eröffnung selbst war dann ein voller Erfolg", ist Jenny Thiesen erleichtert. "Es waren viele Leute da und es war sehr lustig." Auch zwei alte Bekannte aus ihrer ersten Boutique in Cala Millor beteiligten sich an der Eröffnung: Steffi Mersch präsentierte ihre Handtaschen-Kollektion, Dave Rope war für die Livemusikz zuständig.

Auch die Bankberaterin war da

Viele Bekannte seien gekommen, mit denen sie gar nicht unbedingt gerechnet hatte, so etwa der Inhaber von Frankys Pizza, ihrer Lieblingspizzeria. Daneben kamen auch ihre Bankberaterin und die Beraterin aus ihrer Gestoría.

Das neue Geschäft nennt sich "Jenny Delüx Artà". Neben den von ihr mit designten Klamotten und Accessoires gibt es in dem Laden in Artà auch Barfußschuhe von Leguano. Geöffnet ist erst einmal nur von 10.30 bis 14 Uhr.

Wo trifft man wann die Auswanderer an?

Wer die beiden Auswanderer in Artà oder Cala Millor treffen will, sollte wissen: Vormittags werden Achim und Jennifer Thiesen als einzige Mitarbeiter im Laden in Artà sein, nachmittags beziehungsweise abends in Cala Millor. In Cala Millor betreibt Jenny "Delüx" im Carrer Binicanella schon seit 2010 erfolgreich ihre Boutique. Direkt nebenan liegt das Schuhgeschäft Leguano von ihrem Achim.

Jenny Matthias, wie sie damals noch hieß, war mit gerade einmal 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Am 8. April hat sie die große Wiedereröffnung nach der Winterpause gefeiert.