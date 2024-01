Bei den aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Betreibern von Lokalen auf Mallorca sind die Vorbereitungen für die Saison 2024 in vollem Gange. Einige suchen derzeit noch nach Mitarbeitern.

Red Rubber Duck Peguera

Auswanderer Sascha Thielen etwa sucht für sein Lokal noch Personal in folgenden Bereichen: Service, Bar, Küche und Aushilfen in Voll- und Teilzeit. "⁠Service-Kräfte und Aushilfen sollten schon einmal in die Gastronomie hinein geschnuppert haben und wissen, worum es geht. Barkeeper und Köche müssen eine abgeschlossene Ausbildung haben. Ein Lebenslauf mit Bild wäre im Falle einer Bewerbung schön", so Thielen zur MZ.

Arbeitsbeginn ist April. Mitarbeiter bekommen vorerst nur einen Saisonvertrag, es besteht aber die Möglichkeit, diesen auf einen Ganzjahresvertrag umzuwandeln. Bewerbungen bitte per E-Mail an info@redrubberduck.es (zu Händen Frau von Kathrin Westenburger) schicken!

Bei Juliette und Holger Peguera

Auch Holger und Juliette Bombien suchen für ihr Lokal derzeit nach einer Service-/Bar-Kraft. Die Voraussetzungen sind:

Erfahrung im Bereich Gastro

Deutsche Sprache unbedingt

Grundkenntnisse in Spanisch wären gut, aber sind keine Bedingung

Beschäftigt werden Angestellte ab Mitte April oder zum 1. Mai in Voll- oder Teilzeit und dann bis 31. Oktober. Bewerbungen nehmen die Bombiens über die Facebookseite (https://www.facebook.com/JulietteHolgerPaguera) oder Instagram (https://www.instagram.com/juliette_holger_mallorca/) entgegen.

Tiki Beach Cala Ratjada

Auch Peggy Jerofke vom Tiki Beach in Cala Ratjada sucht derzeit noch folgendes Personal:

Kellner/innen

Barkeeper/innen

Spüler

Küchenhilfen

Beiköche

Köche

Bewerbungen bitte per E-Mail an jerofkepeggy@gmail.com schicken!

Sharky's Cala Ratjada

Seine allererste Saison wird das neue Lokal "Sharky's" von den Auswanderern Steff Jerkel und Helena Wachholz feiern. Auch der Ex-Partner von Peggy Jerofke sucht für sein Lokal noch:

Kellner/innen

Barkeeper/innen

Spüler

Küchenhilfen

Beiköche

Köche

Geschäftsführer/in

Was Bewerber mitbringen müssen? "Einfach nur Erfahrung und Lust auf eine tolle Saison 2024", so Jerkel zur MZ. Wer Lust hat, für den habe der Auswanderer auch Arbeit für die Wintersaison. Bewerbungen bitte per E-Mail an jerkelstephan@gmail.com schicken.

Die verrückten Auswanderer in Cala Millor

Für die ehemalige Faneteria in Cala Millor sucht Dieter Brunner derzeit noch nach zwei weiblichen Bedienungen in Vollzeit für das ganze Jahr. Eine davon sollte Erfahrung in der Zubereitung der gängigen Cocktails haben. Zudem sind Deutsch-Sprachkenntnisse nützlich. "Ernsthaftigkeit ist ein willkommener Bonus", so Brunner.

Hier kann man sich bewerben: https://www.facebook.com/dieter.brunner.52

Chucca Playa de Palma

Für seine Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma sucht auch Sohel Abdoulkhanzadeh noch Kellner, Barkeeper und Promoter. Bewerber sollten folgende Eigenschaften mitbringen:

Gastfreundschaft und freundliches Auftreten

Belastbarkeit und effektives Arbeiten

Klare Kommunikation mit Gästen und im Team

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Einhaltung der Hygienestandards und Organisationstalent

Fremdsprachen: mind. Deutsch und Englisch

Wer Interesse an den Jobs im Chucca hat, kann sich per E-Mail an chucca87@yahoo.com oder über Instagram (https://www.instagram.com/chucca_palma/) melden.

Hostal Playa de Palma / Despacito Playa de Palma

Für ihre Cocktailbar im Hostal Playa de Palma suchen Tamara und Marco Gülpen derzeit nach einem Kellner beziehungsweise Personal für die Rezeption, also einem Allrounder. Mitbringen sollten Interessenten Erfahrung in der Gastronomie, zudem sollten sie kreativ sein. Das Angestelltenverhältnis beginnt im April und endet im Oktober.

Bewerbungen bitte per E-Mail an hostalplayadepalma@web.de schicken!

Yo soy in Portocolom

Auch das Yo soy in Portocolom von Sina Fischer sucht noch folgendes Personal:

Küchenhilfe (Spülen + kalte Speisen vorbereiten)

Runner / Kellner

"Die Bewerber sollten Deutsch sprechen, und auch Englisch-Kenntnisse sind eine Grundvoraussetzung. Spanisch wäre im Service ebenfalls vorteilhaft", so Fischer. Arbeitsbeginn ist im April/Mai, gearbeitet wird bis Oktober. Bewerbungen mit Lebenslauf bitte per WhatsApp oder E-Mail an sina-fischer98@gmx.de / ‪+34 620 29 06 10.