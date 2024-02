In einem sogenannten Q & A (Frage-und-Antwort-Spiel) auf Instagram hat Danni Büchners Tochter Jada Karabas ihren knapp 46.000 Followern einige Fragen beantwortet. Neben persönlichen Dinge wie, ob sie einen Freund habe, fließend Spanisch spreche oder zweisprachig aufgewachsen sei, kamen auch einige Fragen zu ihrer Teilnahme an dem Reality-TV-Format "Forsthaus Rampensau". Die Jura-Studentin hatte daran gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Joelina Karabas teilgenommen. Ins Finale zogen die beiden Büchner-Töchter letztlich nicht ein.

Wie bereits berichtet, gerieten die Karabas-Schwestern, die in dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bereits erste Fernseh-Erfahrung gesammelt haben, bei "Forsthaus Rampensau" öfter mit verschiedenen Kandidaten aneinander – häufig ging es dabei darum, den Ruf ihrer Mutter Danni Büchner zu verteidigen. Zumindest anfangs sah zudem alles so aus, als würde Jada auf "Flocke" stehen. Später schien sie eher enttäuscht von dessen Verhalten und auch dem seines Team-Kollegen Diogo Sangre, geriet also immer wieder auch mit diesen beiden Kandidaten aneinander.

Die Fragen zu "Forsthaus Rampensau" ihrer Follower beantwortete die 19-Jährige oft nicht ganz direkt. Wer das Format aber mitverfolgt oder unsere Artikel darüber gelesen hat, weiß wohl, wer oder was in ihrer Antwort jeweils gemeint ist.

Das wollten die Fans von Jada wissen

"Hattest du im Forsthaus einen Secret Crush ?", wollte jemand wissen. "Ganz bestimmt nicht", antwortete die mittlere Tochter von TV-Auswanderin Danni Büchner darauf und schickte zahlreiche Lach-Smileys nach. Die Frage, ob aus Flocke und Jada etwas wurde oder sie mit einem der anderen, teils deutlich älteren Teilnehmer anbandelte, dürfte sich damit erledigt haben.

"Wie fandest du es im Forsthaus Rampensau?" Auch diese Frage stellte die Community Karabas. "Anstrengend?", antwortete die Studentin auf die vielen Streitereien mit Flocke, Diogo Sangre, Jasmin Herren und Elsa Latifaj anspielend nur. Sogar mit ihrer Schwester Joelina geriet Jada, die bei dem Format ihr Reality-TV-Debüt feierte, aneinander. Vor allem am Ende waren sich beide nicht einig, welches Paar sie bei der Nominierung auf die Abschussliste setzen sollten.

Auch bei ihrer Antwort auf die Frage, ob es ein Paar gab, was für sie "super falsch war", verzichtet Jada auf Details. "Hmmm... das wisst ihr bestimmt schon" und einen Zwinkersmiley gibt es dazu nur von ihr als Antwort. Die meisten Differenzen gab es wohl zwischen den Karabas-Geschwistern und Elsa Latifaj und Gina-Lisa Lohfink . Schon direkt nach ihrem verspäteten Einzug ins Forsthaus warfen die beiden Ex-Topmodel-Kandidatinnen ein Auge auf Flocke und Diogo Sangre. Die Männer entgegneten das Interesse. Diogo Sangre brannte mit Gina-Lisa durch, an Flockes Seite war fortan immer wieder Elsa. Spätestens ab da ging es zwischen Flocke und Jada richtig bergab. In der Folge, in der Jada und sie hinausflogen, befürchtete sie noch, dass die beiden Männer das Format gewinnen werden. So war es dann auch.

"Würdest du noch bei anderen Formaten mitmachen?", wollte ein anderer Fan wissen. "Klar", schrieb Karabas.

Jada Karabas ist das drittjüngste Kind von Danni Büchner, die damals an der Seite von Jens Büchner durch das Auswandererformat bekannt geworden ist. Sie wurde 2004 in Delmenhorst geboren. Seit 2015 leben die Büchners im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb Danni Büchners Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familie, auch Jada Karabas, war in den vergangenen Jahren immer wieder bei "Goodbye Deutschland" zu sehen. Mit "Forsthaus Rampensau" traten die Karabas-Geschwister in die Fußstapfen ihrer Mutter und probierten sich erstmals im Reality-TV aus.

Folgen im Free-TV ansehen

In der Joyn+-App konnte man sich das Finale bereits ansehen. Im Free-TV laufen die letzten Folgen derzeit donnerstags noch auf ProSieben.

Das sind die Sendetermine im Free-TV

Folge 5: Donnerstag, 1. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 8. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 14. Februar 2024, voraussichtlich um 20.15 Uhr (Das Finale wird - statt, wie üblich an einem Donnerstag - an diesem Tag stattfinden. Der Grund: Am 15. Februar, um 20.15 Uhr startet "Germany's Next Topmodel" in die 19. Staffel.)

In der Eigenproduktion von Joyn mit sieben Folgen haben anfangs neun Promi-Paare, ähnlich wie bei Promi Big Brother, unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe, fernab vom Luxus gewohnt. Das Format lief seit Freitag (8.12.) auf Joyn PLUS, später auch im Free-TV auf ProSieben.

Spin-Off mit Gina-Lisa Lohfink

Für eine Kandidatin geht es nach dem Format direkt weiter: Wie ProSieben nun angekündigt hat, bekommt Gina-Lisa Lohfink ein Spin-Off. In "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sucht Gina-Lisa Lohfink die Liebe ihres Lebens. Das Format soll im Frühjahr 2024 an den Start gehen.